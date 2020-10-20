١ MTL إلى KHR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٠٬٣٦٨٫٧٩٩ الريال الكمبودي

1 KHR = ٠٫٠٠٠٠٩٦٤٤٣٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الريال الكمبودي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الريال الكمبودي

mtl
MTL
khr
KHR
١ MTL١٠٬٣٦٨٫٨ KHR
٥ MTL٥١٬٨٤٤ KHR
١٠ MTL١٠٣٬٦٨٨ KHR
٢٥ MTL٢٥٩٬٢٢٠ KHR
٥٠ MTL٥١٨٬٤٤٠ KHR
١٠٠ MTL١٬٠٣٦٬٨٨٠ KHR
٥٠٠ MTL٥٬١٨٤٬٤٠٠ KHR
١٬٠٠٠ MTL١٠٬٣٦٨٬٨٠٠ KHR
٥٬٠٠٠ MTL٥١٬٨٤٤٬٠٠٠ KHR
١٠٬٠٠٠ MTL١٠٣٬٦٨٨٬٠٠٠ KHR

حوِّل الريال الكمبودي إلى Maltese Lira

khr
KHR
mtl
MTL
١ KHR٠٫٠٠٠٠٩٦٤٤٣٢ MTL
٥ KHR٠٫٠٠٠٤٨٢٢١٦ MTL
١٠ KHR٠٫٠٠٠٩٦٤٤٣٢ MTL
٢٥ KHR٠٫٠٠٢٤١١٠٨ MTL
٥٠ KHR٠٫٠٠٤٨٢٢١٦ MTL
١٠٠ KHR٠٫٠٠٩٦٤٤٣٢ MTL
٥٠٠ KHR٠٫٠٤٨٢٢١٦ MTL
١٬٠٠٠ KHR٠٫٠٩٦٤٤٣٢ MTL
٥٬٠٠٠ KHR٠٫٤٨٢٢١٦ MTL
١٠٬٠٠٠ KHR٠٫٩٦٤٤٣٢ MTL

مخطط MTL إلى KHR

1 MTL = ٠ KHR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الريال الكمبودي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٬٤٧٧٫٥٤٬٤٧٧٫٥
منخفض
٤٬٣٩٥٫٠٤٬٢٩١٫٦
المتوسط
٤٬٤٢٧٫٤٤٬٣٩٥٫٩
التقلب
٠٫٤٠٪؜٠٫٤٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

khr

KHR - الريال الكمبودي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الكمبودي هو سعر الصرف للزوج KHR إلى USD. رمز العملة لـ Cambodian Riels هو KHR. رمز العملة هو ៛.

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