١ MTL إلى KGS

١٫٠٠ Maltese Lira =
٢١٦٫٨٣٣٨٣ السوم القيرغيزستاني
1 KGS = ٠٫٠٠٤٦١١٨٣ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٢١٦٫٨٣٣٨٣ السوم القيرغيزستاني
1 KGS = ٠٫٠٠٤٦١١٨٣ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
KGS
|١ MTL
|٢١٦٫٨٣٤ KGS
|٥ MTL
|١٬٠٨٤٫١٧ KGS
|١٠ MTL
|٢٬١٦٨٫٣٤ KGS
|٢٥ MTL
|٥٬٤٢٠٫٨٥ KGS
|٥٠ MTL
|١٠٬٨٤١٫٧ KGS
|١٠٠ MTL
|٢١٬٦٨٣٫٤ KGS
|٥٠٠ MTL
|١٠٨٬٤١٧ KGS
|١٬٠٠٠ MTL
|٢١٦٬٨٣٤ KGS
|٥٬٠٠٠ MTL
|١٬٠٨٤٬١٧٠ KGS
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٢٬١٦٨٬٣٤٠ KGS
1 MTL = ٠ KGS
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٩٥٫٢٦٩
|٩٦٫٨٧٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٩٢٫٣٥٢
|٩٢٫٣٥٢
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٩٣٫٥٠٣
|٩٤٫٧٤٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٥٪
|٠٫٣١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوم القيرغيزستاني هو سعر الصرف للزوج KGS إلى USD. رمز العملة لـ Kyrgyzstani Soms هو KGS. رمز العملة هو лв.More السوم القيرغيزستاني info
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
, ratings
, ratings
, ratings