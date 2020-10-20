١ MTL إلى JOD

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٫٧٨٦٢١٧٥ الدينار الأردني

1 JOD = ٠٫٥٥٩٨٤٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدينار الأردني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدينار الأردني

mtl
MTL
jod
JOD
١ MTL١٫٧٨٦٢٢ JOD
٥ MTL٨٫٩٣١٠٩ JOD
١٠ MTL١٧٫٨٦٢٢ JOD
٢٥ MTL٤٤٫٦٥٥٤ JOD
٥٠ MTL٨٩٫٣١٠٩ JOD
١٠٠ MTL١٧٨٫٦٢٢ JOD
٥٠٠ MTL٨٩٣٫١٠٩ JOD
١٬٠٠٠ MTL١٬٧٨٦٫٢٢ JOD
٥٬٠٠٠ MTL٨٬٩٣١٫٠٩ JOD
١٠٬٠٠٠ MTL١٧٬٨٦٢٫٢ JOD

حوِّل الدينار الأردني إلى Maltese Lira

jod
JOD
mtl
MTL
١ JOD٠٫٥٥٩٨٤٢ MTL
٥ JOD٢٫٧٩٩٢١ MTL
١٠ JOD٥٫٥٩٨٤٢ MTL
٢٥ JOD١٣٫٩٩٦١ MTL
٥٠ JOD٢٧٫٩٩٢١ MTL
١٠٠ JOD٥٥٫٩٨٤٢ MTL
٥٠٠ JOD٢٧٩٫٩٢١ MTL
١٬٠٠٠ JOD٥٥٩٫٨٤٢ MTL
٥٬٠٠٠ JOD٢٬٧٩٩٫٢١ MTL
١٠٬٠٠٠ JOD٥٬٥٩٨٫٤٢ MTL

مخطط MTL إلى JOD

1 MTL = ٠ JOD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدينار الأردني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٧٧٢٢١٠٫٧٧٣٣١
منخفض
٠٫٧٥٧٢٢٠٫٧٥٣٠٢
المتوسط
٠٫٧٦٢٣٧٠٫٧٦٣٢٦
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

jod

JOD - الدينار الأردني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.

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