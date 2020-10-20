١ MTL إلى JMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٩٢٫٩٩٤٨٧ الدولار الجاميكي

1 JMD = ٠٫٠٠٢٥٤٤٥٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الجاميكي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الجاميكي

mtl
MTL
jmd
JMD
١ MTL٣٩٢٫٩٩٥ JMD
٥ MTL١٬٩٦٤٫٩٧ JMD
١٠ MTL٣٬٩٢٩٫٩٥ JMD
٢٥ MTL٩٬٨٢٤٫٨٧ JMD
٥٠ MTL١٩٬٦٤٩٫٧ JMD
١٠٠ MTL٣٩٬٢٩٩٫٥ JMD
٥٠٠ MTL١٩٦٬٤٩٧ JMD
١٬٠٠٠ MTL٣٩٢٬٩٩٥ JMD
٥٬٠٠٠ MTL١٬٩٦٤٬٩٧٠ JMD
١٠٬٠٠٠ MTL٣٬٩٢٩٬٩٥٠ JMD

حوِّل الدولار الجاميكي إلى Maltese Lira

jmd
JMD
mtl
MTL
١ JMD٠٫٠٠٢٥٤٤٥٦ MTL
٥ JMD٠٫٠١٢٧٢٢٨ MTL
١٠ JMD٠٫٠٢٥٤٤٥٦ MTL
٢٥ JMD٠٫٠٦٣٦١٤١ MTL
٥٠ JMD٠٫١٢٧٢٢٨ MTL
١٠٠ JMD٠٫٢٥٤٤٥٦ MTL
٥٠٠ JMD١٫٢٧٢٢٨ MTL
١٬٠٠٠ JMD٢٫٥٤٤٥٦ MTL
٥٬٠٠٠ JMD١٢٫٧٢٢٨ MTL
١٠٬٠٠٠ JMD٢٥٫٤٤٥٦ MTL

مخطط MTL إلى JMD

1 MTL = ٠ JMD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الجاميكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٦٩٫٤٦١٧٠٫٠٠
منخفض
١٦٦٫٢٦١٦٤٫٣٥
المتوسط
١٦٧٫٤١١٦٧٫٦٠
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٣٤٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

jmd

JMD - الدولار الجاميكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجاميكي هو سعر الصرف للزوج JMD إلى USD. رمز العملة لـ Jamaican Dollars هو JMD. رمز العملة هو J$.

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