١ MTL إلى ITL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٬٥١٠٫٢٩٥٨ Italian Lira

1 ITL = ٠٫٠٠٠٢٢١٧١٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

ITL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى Italian Lira التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Italian Lira

mtl
MTL
itl
ITL
١ MTL٤٬٥١٠٫٣ ITL
٥ MTL٢٢٬٥٥١٫٥ ITL
١٠ MTL٤٥٬١٠٣ ITL
٢٥ MTL١١٢٬٧٥٧ ITL
٥٠ MTL٢٢٥٬٥١٥ ITL
١٠٠ MTL٤٥١٬٠٣٠ ITL
٥٠٠ MTL٢٬٢٥٥٬١٥٠ ITL
١٬٠٠٠ MTL٤٬٥١٠٬٣٠٠ ITL
٥٬٠٠٠ MTL٢٢٬٥٥١٬٥٠٠ ITL
١٠٬٠٠٠ MTL٤٥٬١٠٣٬٠٠٠ ITL

حوِّل Italian Lira إلى Maltese Lira

itl
ITL
mtl
MTL
١ ITL٠٫٠٠٠٢٢١٧١٥ MTL
٥ ITL٠٫٠٠١١٠٨٥٧ MTL
١٠ ITL٠٫٠٠٢٢١٧١٥ MTL
٢٥ ITL٠٫٠٠٥٥٤٢٨٧ MTL
٥٠ ITL٠٫٠١١٠٨٥٧ MTL
١٠٠ ITL٠٫٠٢٢١٧١٥ MTL
٥٠٠ ITL٠٫١١٠٨٥٧ MTL
١٬٠٠٠ ITL٠٫٢٢١٧١٥ MTL
٥٬٠٠٠ ITL١٫١٠٨٥٧ MTL
١٠٬٠٠٠ ITL٢٫٢١٧١٥ MTL

مخطط MTL إلى ITL

1 MTL = ٠ ITL

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Italian Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

itl

ITL - Italian Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.

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