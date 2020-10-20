١ MTL إلى IRR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٠٦٬٥٩٩٫٩٠ الريال الإيراني

1 IRR = ٠٫٠٠٠٠٠٩٣٨٠٨٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الريال الإيراني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الريال الإيراني

mtl
MTL
irr
IRR
١ MTL١٠٦٬٦٠٠ IRR
٥ MTL٥٣٣٬٠٠٠ IRR
١٠ MTL١٬٠٦٦٬٠٠٠ IRR
٢٥ MTL٢٬٦٦٥٬٠٠٠ IRR
٥٠ MTL٥٬٣٣٠٬٠٠٠ IRR
١٠٠ MTL١٠٬٦٦٠٬٠٠٠ IRR
٥٠٠ MTL٥٣٬٣٠٠٬٠٠٠ IRR
١٬٠٠٠ MTL١٠٦٬٦٠٠٬٠٠٠ IRR
٥٬٠٠٠ MTL٥٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٠٦٦٬٠٠٠٬٠٠٠ IRR

حوِّل الريال الإيراني إلى Maltese Lira

irr
IRR
mtl
MTL
١ IRR٠٫٠٠٠٠٠٩٣٨٠٨٧ MTL
٥ IRR٠٫٠٠٠٠٤٦٩٠٤٤ MTL
١٠ IRR٠٫٠٠٠٠٩٣٨٠٨٧ MTL
٢٥ IRR٠٫٠٠٠٢٣٤٥٢٢ MTL
٥٠ IRR٠٫٠٠٠٤٦٩٠٤٤ MTL
١٠٠ IRR٠٫٠٠٠٩٣٨٠٨٧ MTL
٥٠٠ IRR٠٫٠٠٤٦٩٠٤٤ MTL
١٬٠٠٠ IRR٠٫٠٠٩٣٨٠٨٧ MTL
٥٬٠٠٠ IRR٠٫٠٤٦٩٠٤٤ MTL
١٠٬٠٠٠ IRR٠٫٠٩٣٨٠٨٧ MTL

مخطط MTL إلى IRR

1 MTL = ٠ IRR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الريال الإيراني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٦٬٠٠٨٤٦٬٢١٣
منخفض
٤٤٬٩٢٦٤٤٬٤٥٦
المتوسط
٤٥٬٣٧٤٤٥٬٢٦٨
التقلب
٠٫٤٧٪؜٠٫٦١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

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