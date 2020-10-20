١ MTL إلى IMP

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٫٩٧٣٧٩٣٨ جنيه جزيرة مان

1 IMP = ٠٫٥٠٦٦٣٩ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى جنيه جزيرة مان التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى جنيه جزيرة مان

mtl
MTL
imp
IMP
١ MTL١٫٩٧٣٧٩ IMP
٥ MTL٩٫٨٦٨٩٧ IMP
١٠ MTL١٩٫٧٣٧٩ IMP
٢٥ MTL٤٩٫٣٤٤٨ IMP
٥٠ MTL٩٨٫٦٨٩٧ IMP
١٠٠ MTL١٩٧٫٣٧٩ IMP
٥٠٠ MTL٩٨٦٫٨٩٧ IMP
١٬٠٠٠ MTL١٬٩٧٣٫٧٩ IMP
٥٬٠٠٠ MTL٩٬٨٦٨٫٩٧ IMP
١٠٬٠٠٠ MTL١٩٬٧٣٧٫٩ IMP

حوِّل جنيه جزيرة مان إلى Maltese Lira

imp
IMP
mtl
MTL
١ IMP٠٫٥٠٦٦٣٩ MTL
٥ IMP٢٫٥٣٣١٩ MTL
١٠ IMP٥٫٠٦٦٣٩ MTL
٢٥ IMP١٢٫٦٦٦ MTL
٥٠ IMP٢٥٫٣٣١٩ MTL
١٠٠ IMP٥٠٫٦٦٣٩ MTL
٥٠٠ IMP٢٥٣٫٣١٩ MTL
١٬٠٠٠ IMP٥٠٦٫٦٣٩ MTL
٥٬٠٠٠ IMP٢٬٥٣٣٫١٩ MTL
١٠٬٠٠٠ IMP٥٬٠٦٦٫٣٩ MTL

مخطط MTL إلى IMP

1 MTL = ٠ IMP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل جنيه جزيرة مان

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٥١٩٩٠٫٨٦٢٦٨
منخفض
٠٫٨٤١٩٠٠٫٨٤١٩٠
المتوسط
٠٫٨٤٦٥٨٠٫٨٥٢٩٠
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

imp

IMP - جنيه جزيرة مان

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة مان هو سعر الصرف للزوج IMP إلى USD. رمز العملة لـ Isle of Man Pounds هو IMP. رمز العملة هو £.

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