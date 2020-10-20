١ MTL إلى ILS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٫٤١٩٧٢٣١ الشيكل الإسرائيلي

1 ILS = ٠٫١٠٦١٦٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الشيكل الإسرائيلي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٥٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الشيكل الإسرائيلي

mtl
MTL
ils
ILS
١ MTL٩٫٤١٩٧٢ ILS
٥ MTL٤٧٫٠٩٨٦ ILS
١٠ MTL٩٤٫١٩٧٢ ILS
٢٥ MTL٢٣٥٫٤٩٣ ILS
٥٠ MTL٤٧٠٫٩٨٦ ILS
١٠٠ MTL٩٤١٫٩٧٢ ILS
٥٠٠ MTL٤٬٧٠٩٫٨٦ ILS
١٬٠٠٠ MTL٩٬٤١٩٫٧٢ ILS
٥٬٠٠٠ MTL٤٧٬٠٩٨٫٦ ILS
١٠٬٠٠٠ MTL٩٤٬١٩٧٫٢ ILS

حوِّل الشيكل الإسرائيلي إلى Maltese Lira

ils
ILS
mtl
MTL
١ ILS٠٫١٠٦١٦ MTL
٥ ILS٠٫٥٣٠٨٠١ MTL
١٠ ILS١٫٠٦١٦ MTL
٢٥ ILS٢٫٦٥٤٠١ MTL
٥٠ ILS٥٫٣٠٨٠١ MTL
١٠٠ ILS١٠٫٦١٦ MTL
٥٠٠ ILS٥٣٫٠٨٠١ MTL
١٬٠٠٠ ILS١٠٦٫١٦ MTL
٥٬٠٠٠ ILS٥٣٠٫٨٠١ MTL
١٠٬٠٠٠ ILS١٬٠٦١٫٦ MTL

مخطط MTL إلى ILS

1 MTL = ٠ ILS

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الشيكل الإسرائيلي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٤٫٠٦٦٦٤٫٠٨٧٥
منخفض
٣٫٩٨٢٩٣٫٩٧٠٣
المتوسط
٤٫٠٢٠١٤٫٠١٧٧
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٤٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ils

ILS - الشيكل الإسرائيلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشيكل الإسرائيلي هو سعر الصرف للزوج ILS إلى USD. رمز العملة لـ Israeli New Shekels هو ILS. رمز العملة هو ₪.

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