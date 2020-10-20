١ MTL إلى IEP

١٫٠٠ Maltese Lira =
١٫٨٣٤٥٣٠٦ Irish Pound
1 IEP = ٠٫٥٤٥٠٩٩ MTL
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
١٫٨٣٤٥٣٠٦ Irish Pound
1 IEP = ٠٫٥٤٥٠٩٩ MTL
MTL
IEP
|١ MTL
|١٫٨٣٤٥٣ IEP
|٥ MTL
|٩٫١٧٢٦٥ IEP
|١٠ MTL
|١٨٫٣٤٥٣ IEP
|٢٥ MTL
|٤٥٫٨٦٣٣ IEP
|٥٠ MTL
|٩١٫٧٢٦٥ IEP
|١٠٠ MTL
|١٨٣٫٤٥٣ IEP
|٥٠٠ MTL
|٩١٧٫٢٦٥ IEP
|١٬٠٠٠ MTL
|١٬٨٣٤٫٥٣ IEP
|٥٬٠٠٠ MTL
|٩٬١٧٢٫٦٥ IEP
|١٠٬٠٠٠ MTL
|١٨٬٣٤٥٫٣ IEP
1 MTL = ٠ IEP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٫٠٠٠٠
|١٫٠٠٠٠
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٫٠٠٠٠
|١٫٠٠٠٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٫٠٠٠٠
|١٫٠٠٠٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٠٠٪
|٠٫٠٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Irish Pound هو سعر الصرف للزوج IEP إلى USD. رمز العملة لـ Irish Pounds هو IEP.
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