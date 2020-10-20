١ MTL إلى GYD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٥٢٥٫٢٧٤٧٨ الدولار الجوياني

1 GYD = ٠٫٠٠١٩٠٣٧٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الجوياني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الجوياني

mtl
MTL
gyd
GYD
١ MTL٥٢٥٫٢٧٥ GYD
٥ MTL٢٬٦٢٦٫٣٧ GYD
١٠ MTL٥٬٢٥٢٫٧٥ GYD
٢٥ MTL١٣٬١٣١٫٩ GYD
٥٠ MTL٢٦٬٢٦٣٫٧ GYD
١٠٠ MTL٥٢٬٥٢٧٫٥ GYD
٥٠٠ MTL٢٦٢٬٦٣٧ GYD
١٬٠٠٠ MTL٥٢٥٬٢٧٥ GYD
٥٬٠٠٠ MTL٢٬٦٢٦٬٣٧٠ GYD
١٠٬٠٠٠ MTL٥٬٢٥٢٬٧٥٠ GYD

حوِّل الدولار الجوياني إلى Maltese Lira

gyd
GYD
mtl
MTL
١ GYD٠٫٠٠١٩٠٣٧٧ MTL
٥ GYD٠٫٠٠٩٥١٨٨٣ MTL
١٠ GYD٠٫٠١٩٠٣٧٧ MTL
٢٥ GYD٠٫٠٤٧٥٩٤١ MTL
٥٠ GYD٠٫٠٩٥١٨٨٣ MTL
١٠٠ GYD٠٫١٩٠٣٧٧ MTL
٥٠٠ GYD٠٫٩٥١٨٨٣ MTL
١٬٠٠٠ GYD١٫٩٠٣٧٧ MTL
٥٬٠٠٠ GYD٩٫٥١٨٨٣ MTL
١٠٬٠٠٠ GYD١٩٫٠٣٧٧ MTL

مخطط MTL إلى GYD

1 MTL = ٠ GYD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الجوياني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٢٧٫٤١٢٢٧٫٩٤
منخفض
٢٢٢٫٧٢٢٢٢٫٠٣
المتوسط
٢٢٤٫٥١٢٢٤٫٨٢
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

gyd

GYD - الدولار الجوياني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الجوياني هو سعر الصرف للزوج GYD إلى USD. رمز العملة لـ Guyanese Dollars هو GYD. رمز العملة هو $.

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