١ MTL إلى GTQ

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٩٫٥٤٣١١١ الكتزل الجواتيمالي

1 GTQ = ٠٫٠٥١١٦٨٩ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الكتزل الجواتيمالي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الكتزل الجواتيمالي

mtl
MTL
gtq
GTQ
١ MTL١٩٫٥٤٣١ GTQ
٥ MTL٩٧٫٧١٥٦ GTQ
١٠ MTL١٩٥٫٤٣١ GTQ
٢٥ MTL٤٨٨٫٥٧٨ GTQ
٥٠ MTL٩٧٧٫١٥٦ GTQ
١٠٠ MTL١٬٩٥٤٫٣١ GTQ
٥٠٠ MTL٩٬٧٧١٫٥٦ GTQ
١٬٠٠٠ MTL١٩٬٥٤٣٫١ GTQ
٥٬٠٠٠ MTL٩٧٬٧١٥٫٦ GTQ
١٠٬٠٠٠ MTL١٩٥٬٤٣١ GTQ

حوِّل الكتزل الجواتيمالي إلى Maltese Lira

gtq
GTQ
mtl
MTL
١ GTQ٠٫٠٥١١٦٨٩ MTL
٥ GTQ٠٫٢٥٥٨٤٥ MTL
١٠ GTQ٠٫٥١١٦٨٩ MTL
٢٥ GTQ١٫٢٧٩٢٢ MTL
٥٠ GTQ٢٫٥٥٨٤٥ MTL
١٠٠ GTQ٥٫١١٦٨٩ MTL
٥٠٠ GTQ٢٥٫٥٨٤٥ MTL
١٬٠٠٠ GTQ٥١٫١٦٨٩ MTL
٥٬٠٠٠ GTQ٢٥٥٫٨٤٥ MTL
١٠٬٠٠٠ GTQ٥١١٫٦٨٩ MTL

مخطط MTL إلى GTQ

1 MTL = ٠ GTQ

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الكتزل الجواتيمالي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٨٫٤٥٢٢٨٫٤٧٢٣
منخفض
٨٫٢٨٤٢٨٫٢٦٥٣
المتوسط
٨٫٣٤٧٦٨٫٣٦٢٧
التقلب
٠٫٢٨٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

gtq

GTQ - الكتزل الجواتيمالي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكتزل الجواتيمالي هو سعر الصرف للزوج GTQ إلى USD. رمز العملة لـ Guatemalan Quetzales هو GTQ. رمز العملة هو Q.

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