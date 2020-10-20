١ MTL إلى GNF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢١٬٦٥١٫٠٢٠ الفرنك الغيني

1 GNF = ٠٫٠٠٠٠٤٦١٨٧٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الفرنك الغيني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الفرنك الغيني

mtl
MTL
gnf
GNF
١ MTL٢١٬٦٥١ GNF
٥ MTL١٠٨٬٢٥٥ GNF
١٠ MTL٢١٦٬٥١٠ GNF
٢٥ MTL٥٤١٬٢٧٦ GNF
٥٠ MTL١٬٠٨٢٬٥٥٠ GNF
١٠٠ MTL٢٬١٦٥٬١٠٠ GNF
٥٠٠ MTL١٠٬٨٢٥٬٥٠٠ GNF
١٬٠٠٠ MTL٢١٬٦٥١٬٠٠٠ GNF
٥٬٠٠٠ MTL١٠٨٬٢٥٥٬٠٠٠ GNF
١٠٬٠٠٠ MTL٢١٦٬٥١٠٬٠٠٠ GNF

حوِّل الفرنك الغيني إلى Maltese Lira

gnf
GNF
mtl
MTL
١ GNF٠٫٠٠٠٠٤٦١٨٧٢ MTL
٥ GNF٠٫٠٠٠٢٣٠٩٣٦ MTL
١٠ GNF٠٫٠٠٠٤٦١٨٧٢ MTL
٢٥ GNF٠٫٠٠١١٥٤٦٨ MTL
٥٠ GNF٠٫٠٠٢٣٠٩٣٦ MTL
١٠٠ GNF٠٫٠٠٤٦١٨٧٢ MTL
٥٠٠ GNF٠٫٠٢٣٠٩٣٦ MTL
١٬٠٠٠ GNF٠٫٠٤٦١٨٧٢ MTL
٥٬٠٠٠ GNF٠٫٢٣٠٩٣٦ MTL
١٠٬٠٠٠ GNF٠٫٤٦١٨٧٢ MTL

مخطط MTL إلى GNF

1 MTL = ٠ GNF

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الفرنك الغيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩٬٣٧٩٫٤٩٬٣٧٩٫٤
منخفض
٩٬٠٦٧٫٦٩٬٠٦٧٫٦
المتوسط
٩٬٢٤٠٫٨٩٬٢٤٦٫٧
التقلب
٠٫٧٣٪؜٠٫٥٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

gnf

GNF - الفرنك الغيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الغيني هو سعر الصرف للزوج GNF إلى USD. رمز العملة لـ Guinean Francs هو GNF. رمز العملة هو FG.

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