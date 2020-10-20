١ MTL إلى GMD

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٧١٫٤٣٠٥٠ الدالاسي الجامبي

1 GMD = ٠٫٠٠٥٨٣٣٢٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدالاسي الجامبي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٣ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدالاسي الجامبي

mtl
MTL
gmd
GMD
١ MTL١٧١٫٤٣١ GMD
٥ MTL٨٥٧٫١٥٣ GMD
١٠ MTL١٬٧١٤٫٣١ GMD
٢٥ MTL٤٬٢٨٥٫٧٦ GMD
٥٠ MTL٨٬٥٧١٫٥٣ GMD
١٠٠ MTL١٧٬١٤٣٫١ GMD
٥٠٠ MTL٨٥٬٧١٥٫٣ GMD
١٬٠٠٠ MTL١٧١٬٤٣١ GMD
٥٬٠٠٠ MTL٨٥٧٬١٥٣ GMD
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٧١٤٬٣١٠ GMD

حوِّل الدالاسي الجامبي إلى Maltese Lira

gmd
GMD
mtl
MTL
١ GMD٠٫٠٠٥٨٣٣٢٧ MTL
٥ GMD٠٫٠٢٩١٦٦٣ MTL
١٠ GMD٠٫٠٥٨٣٣٢٧ MTL
٢٥ GMD٠٫١٤٥٨٣٢ MTL
٥٠ GMD٠٫٢٩١٦٦٣ MTL
١٠٠ GMD٠٫٥٨٣٣٢٧ MTL
٥٠٠ GMD٢٫٩١٦٦٣ MTL
١٬٠٠٠ GMD٥٫٨٣٣٢٧ MTL
٥٬٠٠٠ GMD٢٩٫١٦٦٣ MTL
١٠٬٠٠٠ GMD٥٨٫٣٣٢٧ MTL

مخطط MTL إلى GMD

1 MTL = ٠ GMD

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدالاسي الجامبي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٣٫٨٩٠٧٤٫١٤٠
منخفض
٧٢٫٤٦٦٧٢٫٠٣٤
المتوسط
٧٣٫٠٢١٧٣٫٠٦٧
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٣٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

gmd

GMD - الدالاسي الجامبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدالاسي الجامبي هو سعر الصرف للزوج GMD إلى USD. رمز العملة لـ Gambian Dalasis هو GMD. رمز العملة هو D.

More الدالاسي الجامبي info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings