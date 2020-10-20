١ MTL إلى GIP

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٫٩٧٣٧٦١٨ جنيه جبل طارق

1 GIP = ٠٫٥٠٦٦٤٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى جنيه جبل طارق التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى جنيه جبل طارق

mtl
MTL
gip
GIP
١ MTL١٫٩٧٣٧٦ GIP
٥ MTL٩٫٨٦٨٨١ GIP
١٠ MTL١٩٫٧٣٧٦ GIP
٢٥ MTL٤٩٫٣٤٤ GIP
٥٠ MTL٩٨٫٦٨٨١ GIP
١٠٠ MTL١٩٧٫٣٧٦ GIP
٥٠٠ MTL٩٨٦٫٨٨١ GIP
١٬٠٠٠ MTL١٬٩٧٣٫٧٦ GIP
٥٬٠٠٠ MTL٩٬٨٦٨٫٨١ GIP
١٠٬٠٠٠ MTL١٩٬٧٣٧٫٦ GIP

حوِّل جنيه جبل طارق إلى Maltese Lira

gip
GIP
mtl
MTL
١ GIP٠٫٥٠٦٦٤٧ MTL
٥ GIP٢٫٥٣٣٢٣ MTL
١٠ GIP٥٫٠٦٦٤٧ MTL
٢٥ GIP١٢٫٦٦٦٢ MTL
٥٠ GIP٢٥٫٣٣٢٣ MTL
١٠٠ GIP٥٠٫٦٦٤٧ MTL
٥٠٠ GIP٢٥٣٫٣٢٣ MTL
١٬٠٠٠ GIP٥٠٦٫٦٤٧ MTL
٥٬٠٠٠ GIP٢٬٥٣٣٫٢٣ MTL
١٠٬٠٠٠ GIP٥٬٠٦٦٫٤٧ MTL

مخطط MTL إلى GIP

1 MTL = ٠ GIP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل جنيه جبل طارق

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٥١٩٩٠٫٨٦٢٦٨
منخفض
٠٫٨٤١٩٠٠٫٨٤١٩٠
المتوسط
٠٫٨٤٦٥٨٠٫٨٥٢٩٠
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

gip

GIP - جنيه جبل طارق

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جبل طارق هو سعر الصرف للزوج GIP إلى USD. رمز العملة لـ Gibraltar Pounds هو GIP. رمز العملة هو £.

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