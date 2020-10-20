١ MTL إلى GHS

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٨٫٧٤٥٩٣٠ السيدي الغاني

1 GHS = ٠٫٠٢٥٨٠٩٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى السيدي الغاني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى السيدي الغاني

mtl
MTL
ghs
GHS
١ MTL٣٨٫٧٤٥٩ GHS
٥ MTL١٩٣٫٧٣ GHS
١٠ MTL٣٨٧٫٤٥٩ GHS
٢٥ MTL٩٦٨٫٦٤٨ GHS
٥٠ MTL١٬٩٣٧٫٣ GHS
١٠٠ MTL٣٬٨٧٤٫٥٩ GHS
٥٠٠ MTL١٩٬٣٧٣ GHS
١٬٠٠٠ MTL٣٨٬٧٤٥٫٩ GHS
٥٬٠٠٠ MTL١٩٣٬٧٣٠ GHS
١٠٬٠٠٠ MTL٣٨٧٬٤٥٩ GHS

حوِّل السيدي الغاني إلى Maltese Lira

ghs
GHS
mtl
MTL
١ GHS٠٫٠٢٥٨٠٩٢ MTL
٥ GHS٠٫١٢٩٠٤٦ MTL
١٠ GHS٠٫٢٥٨٠٩٢ MTL
٢٥ GHS٠٫٦٤٥٢٢٩ MTL
٥٠ GHS١٫٢٩٠٤٦ MTL
١٠٠ GHS٢٫٥٨٠٩٢ MTL
٥٠٠ GHS١٢٫٩٠٤٦ MTL
١٬٠٠٠ GHS٢٥٫٨٠٩٢ MTL
٥٬٠٠٠ GHS١٢٩٫٠٤٦ MTL
١٠٬٠٠٠ GHS٢٥٨٫٠٩٢ MTL

مخطط MTL إلى GHS

1 MTL = ٠ GHS

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل السيدي الغاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٦٫٦١٤١٦٫٦١٤
منخفض
١٦٫٠٠٤١٤٫٢٧٣
المتوسط
١٦٫٢٠٦١٥٫٣٦٤
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٦٣٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ghs

GHS - السيدي الغاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.

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