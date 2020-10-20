١ MTL إلى GHC

١٫٠٠ Maltese Lira =
٣٨٧٬٤٥٩٫٣٠ Ghanaian Cedi
1 GHC = ٠٫٠٠٠٠٠٢٥٨٠٩٢ MTL
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٣٨٧٬٤٥٩٫٣٠ Ghanaian Cedi
1 GHC = ٠٫٠٠٠٠٠٢٥٨٠٩٢ MTL
MTL
GHC
|١ MTL
|٣٨٧٬٤٥٩ GHC
|٥ MTL
|١٬٩٣٧٬٣٠٠ GHC
|١٠ MTL
|٣٬٨٧٤٬٥٩٠ GHC
|٢٥ MTL
|٩٬٦٨٦٬٤٨٠ GHC
|٥٠ MTL
|١٩٬٣٧٣٬٠٠٠ GHC
|١٠٠ MTL
|٣٨٬٧٤٥٬٩٠٠ GHC
|٥٠٠ MTL
|١٩٣٬٧٣٠٬٠٠٠ GHC
|١٬٠٠٠ MTL
|٣٨٧٬٤٥٩٬٠٠٠ GHC
|٥٬٠٠٠ MTL
|١٬٩٣٧٬٣٠٠٬٠٠٠ GHC
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٣٬٨٧٤٬٥٩٠٬٠٠٠ GHC
1 MTL = ٠ GHC
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٦٫٦١٤
|١٦٫٦١٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٦٫٠٠٤
|١٤٫٢٧٣
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٦٫٢٠٦
|١٥٫٣٦٤
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٧٪
|٠٫٦٣٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Ghanaian Cedi هو سعر الصرف للزوج GHC إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHC. رمز العملة هو ₵.
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