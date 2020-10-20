١ MTL إلى GGP

١٫٠٠ Maltese Lira =
١٫٩٧٣٧٦١٨ الجنيه الجيرنسي
1 GGP = ٠٫٥٠٦٦٤٧ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
١٫٩٧٣٧٦١٨ الجنيه الجيرنسي
1 GGP = ٠٫٥٠٦٦٤٧ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
GGP
|١ MTL
|١٫٩٧٣٧٦ GGP
|٥ MTL
|٩٫٨٦٨٨١ GGP
|١٠ MTL
|١٩٫٧٣٧٦ GGP
|٢٥ MTL
|٤٩٫٣٤٤ GGP
|٥٠ MTL
|٩٨٫٦٨٨١ GGP
|١٠٠ MTL
|١٩٧٫٣٧٦ GGP
|٥٠٠ MTL
|٩٨٦٫٨٨١ GGP
|١٬٠٠٠ MTL
|١٬٩٧٣٫٧٦ GGP
|٥٬٠٠٠ MTL
|٩٬٨٦٨٫٨١ GGP
|١٠٬٠٠٠ MTL
|١٩٬٧٣٧٫٦ GGP
1 MTL = ٠ GGP
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٠٫٨٥١٩٩
|٠٫٨٦٢٦٨
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٠٫٨٤١٩٠
|٠٫٨٤١٩٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٠٫٨٤٦٥٨
|٠٫٨٥٢٩٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫١٨٪
|٠٫١٧٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرنسي هو سعر الصرف للزوج GGP إلى USD. رمز العملة لـ Guernsey Pounds هو GGP. رمز العملة هو £.More الجنيه الجيرنسي info
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