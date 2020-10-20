١ MTL إلى GEL

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٦٫٩٦٥٨٣٥٨ اللاري الجورجي

1 GEL = ٠٫١٤٣٥٥٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى اللاري الجورجي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى اللاري الجورجي

mtl
MTL
gel
GEL
١ MTL٦٫٩٦٥٨٤ GEL
٥ MTL٣٤٫٨٢٩٢ GEL
١٠ MTL٦٩٫٦٥٨٤ GEL
٢٥ MTL١٧٤٫١٤٦ GEL
٥٠ MTL٣٤٨٫٢٩٢ GEL
١٠٠ MTL٦٩٦٫٥٨٤ GEL
٥٠٠ MTL٣٬٤٨٢٫٩٢ GEL
١٬٠٠٠ MTL٦٬٩٦٥٫٨٤ GEL
٥٬٠٠٠ MTL٣٤٬٨٢٩٫٢ GEL
١٠٬٠٠٠ MTL٦٩٬٦٥٨٫٤ GEL

حوِّل اللاري الجورجي إلى Maltese Lira

gel
GEL
mtl
MTL
١ GEL٠٫١٤٣٥٥٨ MTL
٥ GEL٠٫٧١٧٧٨٩ MTL
١٠ GEL١٫٤٣٥٥٨ MTL
٢٥ GEL٣٫٥٨٨٩٤ MTL
٥٠ GEL٧٫١٧٧٨٩ MTL
١٠٠ GEL١٤٫٣٥٥٨ MTL
٥٠٠ GEL٧١٫٧٧٨٩ MTL
١٬٠٠٠ GEL١٤٣٫٥٥٨ MTL
٥٬٠٠٠ GEL٧١٧٫٧٨٩ MTL
١٠٬٠٠٠ GEL١٬٤٣٥٫٥٨ MTL

مخطط MTL إلى GEL

1 MTL = ٠ GEL

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل اللاري الجورجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٠٩٧٨٣٫٠٩٧٨
منخفض
٢٫٩٨٩١٢٫٨٣٣١
المتوسط
٣٫٠٣٧٣٢٫٩٥٥٣
التقلب
٠٫٧٥٪؜٠٫٦٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

gel

GEL - اللاري الجورجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاري الجورجي هو سعر الصرف للزوج GEL إلى USD. رمز العملة لـ Georgian Lari هو GEL. رمز العملة هو ₾.

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