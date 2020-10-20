١ MTL إلى FRF

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٥٫٢٧٩٦٨٨ French Franc

1 FRF = ٠٫٠٦٥٤٤٦٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

FRF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى French Franc التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى French Franc

mtl
MTL
frf
FRF
١ MTL١٥٫٢٧٩٧ FRF
٥ MTL٧٦٫٣٩٨٤ FRF
١٠ MTL١٥٢٫٧٩٧ FRF
٢٥ MTL٣٨١٫٩٩٢ FRF
٥٠ MTL٧٦٣٫٩٨٤ FRF
١٠٠ MTL١٬٥٢٧٫٩٧ FRF
٥٠٠ MTL٧٬٦٣٩٫٨٤ FRF
١٬٠٠٠ MTL١٥٬٢٧٩٫٧ FRF
٥٬٠٠٠ MTL٧٦٬٣٩٨٫٤ FRF
١٠٬٠٠٠ MTL١٥٢٬٧٩٧ FRF

حوِّل French Franc إلى Maltese Lira

frf
FRF
mtl
MTL
١ FRF٠٫٠٦٥٤٤٦٤ MTL
٥ FRF٠٫٣٢٧٢٣٢ MTL
١٠ FRF٠٫٦٥٤٤٦٤ MTL
٢٥ FRF١٫٦٣٦١٦ MTL
٥٠ FRF٣٫٢٧٢٣٢ MTL
١٠٠ FRF٦٫٥٤٤٦٤ MTL
٥٠٠ FRF٣٢٫٧٢٣٢ MTL
١٬٠٠٠ FRF٦٥٫٤٤٦٤ MTL
٥٬٠٠٠ FRF٣٢٧٫٢٣٢ MTL
١٠٬٠٠٠ FRF٦٥٤٫٤٦٤ MTL

مخطط MTL إلى FRF

1 MTL = ٠ FRF

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل French Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

frf

FRF - French Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة French Franc هو سعر الصرف للزوج FRF إلى USD. رمز العملة لـ French Francs هو FRF.

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