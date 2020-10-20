١ MTL إلى FKP

محوّل العملات مِن XE

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٫٩٧٣٧١٢٨ جنيه جزيرة فوكلاند

1 FKP = ٠٫٥٠٦٦٥٩ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى جنيه جزيرة فوكلاند التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى جنيه جزيرة فوكلاند

mtl
MTL
fkp
FKP
١ MTL١٫٩٧٣٧١ FKP
٥ MTL٩٫٨٦٨٥٦ FKP
١٠ MTL١٩٫٧٣٧١ FKP
٢٥ MTL٤٩٫٣٤٢٨ FKP
٥٠ MTL٩٨٫٦٨٥٦ FKP
١٠٠ MTL١٩٧٫٣٧١ FKP
٥٠٠ MTL٩٨٦٫٨٥٦ FKP
١٬٠٠٠ MTL١٬٩٧٣٫٧١ FKP
٥٬٠٠٠ MTL٩٬٨٦٨٫٥٦ FKP
١٠٬٠٠٠ MTL١٩٬٧٣٧٫١ FKP

حوِّل جنيه جزيرة فوكلاند إلى Maltese Lira

fkp
FKP
mtl
MTL
١ FKP٠٫٥٠٦٦٥٩ MTL
٥ FKP٢٫٥٣٣٣ MTL
١٠ FKP٥٫٠٦٦٥٩ MTL
٢٥ FKP١٢٫٦٦٦٥ MTL
٥٠ FKP٢٥٫٣٣٣ MTL
١٠٠ FKP٥٠٫٦٦٥٩ MTL
٥٠٠ FKP٢٥٣٫٣٣ MTL
١٬٠٠٠ FKP٥٠٦٫٦٥٩ MTL
٥٬٠٠٠ FKP٢٬٥٣٣٫٣ MTL
١٠٬٠٠٠ FKP٥٬٠٦٦٫٥٩ MTL

مخطط MTL إلى FKP

1 MTL = ٠ FKP

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل جنيه جزيرة فوكلاند

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٨٥١٩٩٠٫٨٦٢٦٨
منخفض
٠٫٨٤١٩٠٠٫٨٤١٩٠
المتوسط
٠٫٨٤٦٥٨٠٫٨٥٢٩٠
التقلب
٠٫١٨٪؜٠٫١٧٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

fkp

FKP - جنيه جزيرة فوكلاند

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه جزيرة فوكلاند هو سعر الصرف للزوج FKP إلى USD. رمز العملة لـ Falkland Island Pounds هو FKP. رمز العملة هو £.

More جنيه جزيرة فوكلاند info

أزواج العملات Maltese Lira (MTL) الشهيرة

usd

MTL إلى USD

eur

MTL إلى EUR

gbp

MTL إلى GBP

jpy

MTL إلى JPY

cad

MTL إلى CAD

aud

MTL إلى AUD

chf

MTL إلى CHF

cny

MTL إلى CNY

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم

, ratings

, ratings

, ratings