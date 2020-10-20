١ MTL إلى FJD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٥٫٦٢٦٥٧٨٣ الدولار الفيجي

1 FJD = ٠٫١٧٧٧٢٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الفيجي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الفيجي

mtl
MTL
fjd
FJD
١ MTL٥٫٦٢٦٥٨ FJD
٥ MTL٢٨٫١٣٢٩ FJD
١٠ MTL٥٦٫٢٦٥٨ FJD
٢٥ MTL١٤٠٫٦٦٤ FJD
٥٠ MTL٢٨١٫٣٢٩ FJD
١٠٠ MTL٥٦٢٫٦٥٨ FJD
٥٠٠ MTL٢٬٨١٣٫٢٩ FJD
١٬٠٠٠ MTL٥٬٦٢٦٫٥٨ FJD
٥٬٠٠٠ MTL٢٨٬١٣٢٫٩ FJD
١٠٬٠٠٠ MTL٥٦٬٢٦٥٫٨ FJD

حوِّل الدولار الفيجي إلى Maltese Lira

fjd
FJD
mtl
MTL
١ FJD٠٫١٧٧٧٢٨ MTL
٥ FJD٠٫٨٨٨٦٤ MTL
١٠ FJD١٫٧٧٧٢٨ MTL
٢٥ FJD٤٫٤٤٣٢ MTL
٥٠ FJD٨٫٨٨٦٤ MTL
١٠٠ FJD١٧٫٧٧٢٨ MTL
٥٠٠ FJD٨٨٫٨٦٤ MTL
١٬٠٠٠ FJD١٧٧٫٧٢٨ MTL
٥٬٠٠٠ FJD٨٨٨٫٦٤ MTL
١٠٬٠٠٠ FJD١٬٧٧٧٫٢٨ MTL

مخطط MTL إلى FJD

1 MTL = ٠ FJD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الفيجي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٤٥٥٠٢٫٤٦٦٦
منخفض
٢٫٣٩٦٩٢٫٣٩٤٩
المتوسط
٢٫٤٢٣١٢٫٤٣٣٠
التقلب
٠٫٤٩٪؜٠٫٥٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

fjd

FJD - الدولار الفيجي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الفيجي هو سعر الصرف للزوج FJD إلى USD. رمز العملة لـ Fijian Dollars هو FJD. رمز العملة هو $.

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