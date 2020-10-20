١ MTL إلى FIM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٣٫٨٤٩٨٢٥ Finnish Markka

1 FIM = ٠٫٠٧٢٢٠٣١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

FIM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى Finnish Markka التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Finnish Markka

mtl
MTL
fim
FIM
١ MTL١٣٫٨٤٩٨ FIM
٥ MTL٦٩٫٢٤٩١ FIM
١٠ MTL١٣٨٫٤٩٨ FIM
٢٥ MTL٣٤٦٫٢٤٦ FIM
٥٠ MTL٦٩٢٫٤٩١ FIM
١٠٠ MTL١٬٣٨٤٫٩٨ FIM
٥٠٠ MTL٦٬٩٢٤٫٩١ FIM
١٬٠٠٠ MTL١٣٬٨٤٩٫٨ FIM
٥٬٠٠٠ MTL٦٩٬٢٤٩٫١ FIM
١٠٬٠٠٠ MTL١٣٨٬٤٩٨ FIM

حوِّل Finnish Markka إلى Maltese Lira

fim
FIM
mtl
MTL
١ FIM٠٫٠٧٢٢٠٣١ MTL
٥ FIM٠٫٣٦١٠١٥ MTL
١٠ FIM٠٫٧٢٢٠٣١ MTL
٢٥ FIM١٫٨٠٥٠٨ MTL
٥٠ FIM٣٫٦١٠١٥ MTL
١٠٠ FIM٧٫٢٢٠٣١ MTL
٥٠٠ FIM٣٦٫١٠١٥ MTL
١٬٠٠٠ FIM٧٢٫٢٠٣١ MTL
٥٬٠٠٠ FIM٣٦١٫٠١٥ MTL
١٠٬٠٠٠ FIM٧٢٢٫٠٣١ MTL

مخطط MTL إلى FIM

1 MTL = ٠ FIM

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Finnish Markka

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

fim

FIM - Finnish Markka

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Finnish Markka هو سعر الصرف للزوج FIM إلى USD. رمز العملة لـ Finnish Markkaa هو FIM.

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