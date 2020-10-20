١ MTL إلى EUR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٫٣٢٩٣٧٣٤ اليورو

1 EUR = ٠٫٤٢٩٣٠٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى اليورو التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٢١:٤٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى اليورو

mtl
MTL
eur
EUR
١ MTL٢٫٣٢٩٣٧ EUR
٥ MTL١١٫٦٤٦٩ EUR
١٠ MTL٢٣٫٢٩٣٧ EUR
٢٥ MTL٥٨٫٢٣٤٣ EUR
٥٠ MTL١١٦٫٤٦٩ EUR
١٠٠ MTL٢٣٢٫٩٣٧ EUR
٥٠٠ MTL١٬١٦٤٫٦٩ EUR
١٬٠٠٠ MTL٢٬٣٢٩٫٣٧ EUR
٥٬٠٠٠ MTL١١٬٦٤٦٫٩ EUR
١٠٬٠٠٠ MTL٢٣٬٢٩٣٫٧ EUR

حوِّل اليورو إلى Maltese Lira

eur
EUR
mtl
MTL
١ EUR٠٫٤٢٩٣ MTL
٥ EUR٢٫١٤٦٥ MTL
١٠ EUR٤٫٢٩٣ MTL
٢٥ EUR١٠٫٧٣٢٥ MTL
٥٠ EUR٢١٫٤٦٥ MTL
١٠٠ EUR٤٢٫٩٣ MTL
٥٠٠ EUR٢١٤٫٦٥ MTL
١٬٠٠٠ EUR٤٢٩٫٣ MTL
٥٬٠٠٠ EUR٢٬١٤٦٫٥ MTL
١٠٬٠٠٠ EUR٤٬٢٩٣ MTL

مخطط MTL إلى EUR

1 MTL = ٠ EUR

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل اليورو

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

eur

EUR - اليورو

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.

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