١ MTL إلى ESP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٨٧٫٥٧٥١٢ Spanish Peseta

1 ESP = ٠٫٠٠٢٥٨٠١٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

ESP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى Spanish Peseta التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٢ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Spanish Peseta

mtl
MTL
esp
ESP
١ MTL٣٨٧٫٥٧٥ ESP
٥ MTL١٬٩٣٧٫٨٨ ESP
١٠ MTL٣٬٨٧٥٫٧٥ ESP
٢٥ MTL٩٬٦٨٩٫٣٨ ESP
٥٠ MTL١٩٬٣٧٨٫٨ ESP
١٠٠ MTL٣٨٬٧٥٧٫٥ ESP
٥٠٠ MTL١٩٣٬٧٨٨ ESP
١٬٠٠٠ MTL٣٨٧٬٥٧٥ ESP
٥٬٠٠٠ MTL١٬٩٣٧٬٨٨٠ ESP
١٠٬٠٠٠ MTL٣٬٨٧٥٬٧٥٠ ESP

حوِّل Spanish Peseta إلى Maltese Lira

esp
ESP
mtl
MTL
١ ESP٠٫٠٠٢٥٨٠١٤ MTL
٥ ESP٠٫٠١٢٩٠٠٧ MTL
١٠ ESP٠٫٠٢٥٨٠١٤ MTL
٢٥ ESP٠٫٠٦٤٥٠٣٦ MTL
٥٠ ESP٠٫١٢٩٠٠٧ MTL
١٠٠ ESP٠٫٢٥٨٠١٤ MTL
٥٠٠ ESP١٫٢٩٠٠٧ MTL
١٬٠٠٠ ESP٢٫٥٨٠١٤ MTL
٥٬٠٠٠ ESP١٢٫٩٠٠٧ MTL
١٠٬٠٠٠ ESP٢٥٫٨٠١٤ MTL

مخطط MTL إلى ESP

1 MTL = ٠ ESP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Spanish Peseta

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

esp

ESP - Spanish Peseta

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.

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