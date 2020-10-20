١ MTL إلى ERN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٧٫٨٠٨٨٧٨ الناكفا الإريترية

1 ERN = ٠٫٠٢٦٤٤٨٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الناكفا الإريترية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الناكفا الإريترية

mtl
MTL
ern
ERN
١ MTL٣٧٫٨٠٨٩ ERN
٥ MTL١٨٩٫٠٤٤ ERN
١٠ MTL٣٧٨٫٠٨٩ ERN
٢٥ MTL٩٤٥٫٢٢٢ ERN
٥٠ MTL١٬٨٩٠٫٤٤ ERN
١٠٠ MTL٣٬٧٨٠٫٨٩ ERN
٥٠٠ MTL١٨٬٩٠٤٫٤ ERN
١٬٠٠٠ MTL٣٧٬٨٠٨٫٩ ERN
٥٬٠٠٠ MTL١٨٩٬٠٤٤ ERN
١٠٬٠٠٠ MTL٣٧٨٬٠٨٩ ERN

حوِّل الناكفا الإريترية إلى Maltese Lira

ern
ERN
mtl
MTL
١ ERN٠٫٠٢٦٤٤٨٨ MTL
٥ ERN٠٫١٣٢٢٤٤ MTL
١٠ ERN٠٫٢٦٤٤٨٨ MTL
٢٥ ERN٠٫٦٦١٢٢ MTL
٥٠ ERN١٫٣٢٢٤٤ MTL
١٠٠ ERN٢٫٦٤٤٨٨ MTL
٥٠٠ ERN١٣٫٢٢٤٤ MTL
١٬٠٠٠ ERN٢٦٫٤٤٨٨ MTL
٥٬٠٠٠ ERN١٣٢٫٢٤٤ MTL
١٠٬٠٠٠ ERN٢٦٤٫٤٨٨ MTL

مخطط MTL إلى ERN

1 MTL = ٠ ERN

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الناكفا الإريترية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٦٫٣٣٧١٦٫٣٦٠
منخفض
١٦٫٠٢٠١٥٫٩٣١
المتوسط
١٦٫١٢٩١٦٫١٤٨
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

ern

ERN - الناكفا الإريترية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الناكفا الإريترية هو سعر الصرف للزوج ERN إلى USD. رمز العملة لـ Eritrean Nakfas هو ERN. رمز العملة هو Nfk.

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