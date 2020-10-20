١ MTL إلى DZD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٣٨٫٣٧٢٨٣ الدينار الجزائري

1 DZD = ٠٫٠٠٢٩٥٥٣٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدينار الجزائري التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدينار الجزائري

mtl
MTL
dzd
DZD
١ MTL٣٣٨٫٣٧٣ DZD
٥ MTL١٬٦٩١٫٨٦ DZD
١٠ MTL٣٬٣٨٣٫٧٣ DZD
٢٥ MTL٨٬٤٥٩٫٣٢ DZD
٥٠ MTL١٦٬٩١٨٫٦ DZD
١٠٠ MTL٣٣٬٨٣٧٫٣ DZD
٥٠٠ MTL١٦٩٬١٨٦ DZD
١٬٠٠٠ MTL٣٣٨٬٣٧٣ DZD
٥٬٠٠٠ MTL١٬٦٩١٬٨٦٠ DZD
١٠٬٠٠٠ MTL٣٬٣٨٣٬٧٣٠ DZD

حوِّل الدينار الجزائري إلى Maltese Lira

dzd
DZD
mtl
MTL
١ DZD٠٫٠٠٢٩٥٥٣٢ MTL
٥ DZD٠٫٠١٤٧٧٦٦ MTL
١٠ DZD٠٫٠٢٩٥٥٣٢ MTL
٢٥ DZD٠٫٠٧٣٨٨٣ MTL
٥٠ DZD٠٫١٤٧٧٦٦ MTL
١٠٠ DZD٠٫٢٩٥٥٣٢ MTL
٥٠٠ DZD١٫٤٧٧٦٦ MTL
١٬٠٠٠ DZD٢٫٩٥٥٣٢ MTL
٥٬٠٠٠ DZD١٤٫٧٧٦٦ MTL
١٠٬٠٠٠ DZD٢٩٫٥٥٣٢ MTL

مخطط MTL إلى DZD

1 MTL = ٠ DZD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدينار الجزائري

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٦٫٥٤١٤٧٫٢٥
منخفض
١٤٣٫٨٠١٤٣٫٢٣
المتوسط
١٤٤٫٨٩١٤٥٫٠٢
التقلب
٠٫٣٧٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

dzd

DZD - الدينار الجزائري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الجزائري هو سعر الصرف للزوج DZD إلى USD. رمز العملة لـ Algerian Dinars هو DZD. رمز العملة هو دج.

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