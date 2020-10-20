١ MTL إلى DOT

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٠٫٤٩٢٣٠٥٠٩٧٠٠١٦٢٤ Polkadot

1 DOT = ٢٫٠٣١٢٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Maltese Lira إلى Polkadot التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Polkadot

mtl
MTL
dot
DOT
١ MTL٠٫٤٩٢٣٠٥ DOT
٥ MTL٢٫٤٦١٥٣ DOT
١٠ MTL٤٫٩٢٣٠٥ DOT
٢٥ MTL١٢٫٣٠٧٦ DOT
٥٠ MTL٢٤٫٦١٥٣ DOT
١٠٠ MTL٤٩٫٢٣٠٥ DOT
٥٠٠ MTL٢٤٦٫١٥٣ DOT
١٬٠٠٠ MTL٤٩٢٫٣٠٥ DOT
٥٬٠٠٠ MTL٢٬٤٦١٫٥٣ DOT
١٠٬٠٠٠ MTL٤٬٩٢٣٫٠٥ DOT

حوِّل Polkadot إلى Maltese Lira

dot
DOT
mtl
MTL
١ DOT٢٫٠٣١٢٦ MTL
٥ DOT١٠٫١٥٦٣ MTL
١٠ DOT٢٠٫٣١٢٦ MTL
٢٥ DOT٥٠٫٧٨١٥ MTL
٥٠ DOT١٠١٫٥٦٣ MTL
١٠٠ DOT٢٠٣٫١٢٦ MTL
٥٠٠ DOT١٬٠١٥٫٦٣ MTL
١٬٠٠٠ DOT٢٬٠٣١٫٢٦ MTL
٥٬٠٠٠ DOT١٠٬١٥٦٫٣ MTL
١٠٬٠٠٠ DOT٢٠٬٣١٢٫٦ MTL

مخطط MTL إلى DOT

1 MTL = ٠ DOT

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Polkadot

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٩٤٥٥٠٫١٩٤٥٥
منخفض
٠٫١٥٠٢٤٠٫١٢٠١١
المتوسط
٠٫١٧٣٦٣٠٫١٥٨٣٣
التقلب
٣٫٨٠٪؜٣٫٨٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

dot

DOT - Polkadot

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Polkadot هو سعر الصرف للزوج DOT إلى USD. رمز العملة لـ Polkadot هو DOT.

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