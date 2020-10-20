١ MTL إلى DOP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٤٨٫٧١٩٨٦ البيزو الدومينيكي

1 DOP = ٠٫٠٠٦٧٢٤٠٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البيزو الدومينيكي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٨ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البيزو الدومينيكي

mtl
MTL
dop
DOP
١ MTL١٤٨٫٧٢ DOP
٥ MTL٧٤٣٫٥٩٩ DOP
١٠ MTL١٬٤٨٧٫٢ DOP
٢٥ MTL٣٬٧١٨ DOP
٥٠ MTL٧٬٤٣٥٫٩٩ DOP
١٠٠ MTL١٤٬٨٧٢ DOP
٥٠٠ MTL٧٤٬٣٥٩٫٩ DOP
١٬٠٠٠ MTL١٤٨٬٧٢٠ DOP
٥٬٠٠٠ MTL٧٤٣٬٥٩٩ DOP
١٠٬٠٠٠ MTL١٬٤٨٧٬٢٠٠ DOP

حوِّل البيزو الدومينيكي إلى Maltese Lira

dop
DOP
mtl
MTL
١ DOP٠٫٠٠٦٧٢٤٠٥ MTL
٥ DOP٠٫٠٣٣٦٢٠٣ MTL
١٠ DOP٠٫٠٦٧٢٤٠٥ MTL
٢٥ DOP٠٫١٦٨١٠١ MTL
٥٠ DOP٠٫٣٣٦٢٠٣ MTL
١٠٠ DOP٠٫٦٧٢٤٠٥ MTL
٥٠٠ DOP٣٫٣٦٢٠٣ MTL
١٬٠٠٠ DOP٦٫٧٢٤٠٥ MTL
٥٬٠٠٠ DOP٣٣٫٦٢٠٣ MTL
١٠٬٠٠٠ DOP٦٧٫٢٤٠٥ MTL

مخطط MTL إلى DOP

1 MTL = ٠ DOP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البيزو الدومينيكي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٦٤٫٦٨٣٦٤٫٦٨٣
منخفض
٦٢٫٩٧٤٦٢٫٣٦٥
المتوسط
٦٣٫٦٩٨٦٣٫٤٣٥
التقلب
٠٫٤١٪؜٠٫٤٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

dop

DOP - البيزو الدومينيكي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.

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