١ MTL إلى DJF

١٫٠٠ Maltese Lira =
٤٤٨٫٥٩٠٥٢ الفرنك الجيبوتي
1 DJF = ٠٫٠٠٢٢٢٩٢٠ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٤٤٨٫٥٩٠٥٢ الفرنك الجيبوتي
1 DJF = ٠٫٠٠٢٢٢٩٢٠ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
DJF
|١ MTL
|٤٤٨٫٥٩١ DJF
|٥ MTL
|٢٬٢٤٢٫٩٥ DJF
|١٠ MTL
|٤٬٤٨٥٫٩١ DJF
|٢٥ MTL
|١١٬٢١٤٫٨ DJF
|٥٠ MTL
|٢٢٬٤٢٩٫٥ DJF
|١٠٠ MTL
|٤٤٬٨٥٩٫١ DJF
|٥٠٠ MTL
|٢٢٤٬٢٩٥ DJF
|١٬٠٠٠ MTL
|٤٤٨٬٥٩١ DJF
|٥٬٠٠٠ MTL
|٢٬٢٤٢٬٩٥٠ DJF
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٤٬٤٨٥٬٩١٠ DJF
1 MTL = ٠ DJF
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٩٣٫٥٣
|١٩٤٫٢٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٨٩٫٩٠
|١٨٩٫٠٨
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٩١٫٤٢
|١٩١٫٦٥
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٠٪
|٠٫٣١٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الجيبوتي هو سعر الصرف للزوج DJF إلى USD. رمز العملة لـ Djiboutian Francs هو DJF. رمز العملة هو Fdj.More الفرنك الجيبوتي info
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