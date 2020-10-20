١ MTL إلى DJF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٤٨٫٥٩٠٥٢ الفرنك الجيبوتي

1 DJF = ٠٫٠٠٢٢٢٩٢٠ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الفرنك الجيبوتي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الفرنك الجيبوتي

mtl
MTL
djf
DJF
١ MTL٤٤٨٫٥٩١ DJF
٥ MTL٢٬٢٤٢٫٩٥ DJF
١٠ MTL٤٬٤٨٥٫٩١ DJF
٢٥ MTL١١٬٢١٤٫٨ DJF
٥٠ MTL٢٢٬٤٢٩٫٥ DJF
١٠٠ MTL٤٤٬٨٥٩٫١ DJF
٥٠٠ MTL٢٢٤٬٢٩٥ DJF
١٬٠٠٠ MTL٤٤٨٬٥٩١ DJF
٥٬٠٠٠ MTL٢٬٢٤٢٬٩٥٠ DJF
١٠٬٠٠٠ MTL٤٬٤٨٥٬٩١٠ DJF

حوِّل الفرنك الجيبوتي إلى Maltese Lira

djf
DJF
mtl
MTL
١ DJF٠٫٠٠٢٢٢٩٢ MTL
٥ DJF٠٫٠١١١٤٦ MTL
١٠ DJF٠٫٠٢٢٢٩٢ MTL
٢٥ DJF٠٫٠٥٥٧٣٠١ MTL
٥٠ DJF٠٫١١١٤٦ MTL
١٠٠ DJF٠٫٢٢٢٩٢ MTL
٥٠٠ DJF١٫١١٤٦ MTL
١٬٠٠٠ DJF٢٫٢٢٩٢ MTL
٥٬٠٠٠ DJF١١٫١٤٦ MTL
١٠٬٠٠٠ DJF٢٢٫٢٩٢ MTL

مخطط MTL إلى DJF

1 MTL = ٠ DJF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الفرنك الجيبوتي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٩٣٫٥٣١٩٤٫٢٦
منخفض
١٨٩٫٩٠١٨٩٫٠٨
المتوسط
١٩١٫٤٢١٩١٫٦٥
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٣١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

djf

DJF - الفرنك الجيبوتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الجيبوتي هو سعر الصرف للزوج DJF إلى USD. رمز العملة لـ Djiboutian Francs هو DJF. رمز العملة هو Fdj.

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