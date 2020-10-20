١ MTL إلى DEM

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٫٥٥٥٨٥٨٤ German Deutsche Mark

1 DEM = ٠٫٢١٩٤٩٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

DEM استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى German Deutsche Mark التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى German Deutsche Mark

mtl
MTL
dem
DEM
١ MTL٤٫٥٥٥٨٦ DEM
٥ MTL٢٢٫٧٧٩٣ DEM
١٠ MTL٤٥٫٥٥٨٦ DEM
٢٥ MTL١١٣٫٨٩٦ DEM
٥٠ MTL٢٢٧٫٧٩٣ DEM
١٠٠ MTL٤٥٥٫٥٨٦ DEM
٥٠٠ MTL٢٬٢٧٧٫٩٣ DEM
١٬٠٠٠ MTL٤٬٥٥٥٫٨٦ DEM
٥٬٠٠٠ MTL٢٢٬٧٧٩٫٣ DEM
١٠٬٠٠٠ MTL٤٥٬٥٥٨٫٦ DEM

حوِّل German Deutsche Mark إلى Maltese Lira

dem
DEM
mtl
MTL
١ DEM٠٫٢١٩٤٩٨ MTL
٥ DEM١٫٠٩٧٤٩ MTL
١٠ DEM٢٫١٩٤٩٨ MTL
٢٥ DEM٥٫٤٨٧٤٤ MTL
٥٠ DEM١٠٫٩٧٤٩ MTL
١٠٠ DEM٢١٫٩٤٩٨ MTL
٥٠٠ DEM١٠٩٫٧٤٩ MTL
١٬٠٠٠ DEM٢١٩٫٤٩٨ MTL
٥٬٠٠٠ DEM١٬٠٩٧٫٤٩ MTL
١٠٬٠٠٠ DEM٢٬١٩٤٫٩٨ MTL

مخطط MTL إلى DEM

1 MTL = ٠ DEM

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل German Deutsche Mark

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

dem

DEM - German Deutsche Mark

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.

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