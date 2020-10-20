١ MTL إلى CYP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٫٣٦٣٣٢١٧ Cypriot Pound

1 CYP = ٠٫٧٣٣٥٠٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

CYP استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى Cypriot Pound التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Cypriot Pound

mtl
MTL
cyp
CYP
١ MTL١٫٣٦٣٣٢ CYP
٥ MTL٦٫٨١٦٦١ CYP
١٠ MTL١٣٫٦٣٣٢ CYP
٢٥ MTL٣٤٫٠٨٣ CYP
٥٠ MTL٦٨٫١٦٦١ CYP
١٠٠ MTL١٣٦٫٣٣٢ CYP
٥٠٠ MTL٦٨١٫٦٦١ CYP
١٬٠٠٠ MTL١٬٣٦٣٫٣٢ CYP
٥٬٠٠٠ MTL٦٬٨١٦٫٦١ CYP
١٠٬٠٠٠ MTL١٣٬٦٣٣٫٢ CYP

حوِّل Cypriot Pound إلى Maltese Lira

cyp
CYP
mtl
MTL
١ CYP٠٫٧٣٣٥٠٣ MTL
٥ CYP٣٫٦٦٧٥١ MTL
١٠ CYP٧٫٣٣٥٠٣ MTL
٢٥ CYP١٨٫٣٣٧٦ MTL
٥٠ CYP٣٦٫٦٧٥١ MTL
١٠٠ CYP٧٣٫٣٥٠٣ MTL
٥٠٠ CYP٣٦٦٫٧٥١ MTL
١٬٠٠٠ CYP٧٣٣٫٥٠٣ MTL
٥٬٠٠٠ CYP٣٬٦٦٧٫٥١ MTL
١٠٬٠٠٠ CYP٧٬٣٣٥٫٠٣ MTL

مخطط MTL إلى CYP

1 MTL = ٠ CYP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Cypriot Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

cyp

CYP - Cypriot Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.

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