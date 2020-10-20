١ MTL إلى CNH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٨٫٣٧١٣٧٧ Chinese Yuan Renminbi Offshore

1 CNH = ٠٫٠٥٤٤٣٢٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Chinese Yuan Renminbi Offshore

mtl
MTL
cnh
CNH
١ MTL١٨٫٣٧١٤ CNH
٥ MTL٩١٫٨٥٦٩ CNH
١٠ MTL١٨٣٫٧١٤ CNH
٢٥ MTL٤٥٩٫٢٨٤ CNH
٥٠ MTL٩١٨٫٥٦٩ CNH
١٠٠ MTL١٬٨٣٧٫١٤ CNH
٥٠٠ MTL٩٬١٨٥٫٦٩ CNH
١٬٠٠٠ MTL١٨٬٣٧١٫٤ CNH
٥٬٠٠٠ MTL٩١٬٨٥٦٫٩ CNH
١٠٬٠٠٠ MTL١٨٣٬٧١٤ CNH

حوِّل Chinese Yuan Renminbi Offshore إلى Maltese Lira

cnh
CNH
mtl
MTL
١ CNH٠٫٠٥٤٤٣٢٥ MTL
٥ CNH٠٫٢٧٢١٦٣ MTL
١٠ CNH٠٫٥٤٤٣٢٥ MTL
٢٥ CNH١٫٣٦٠٨١ MTL
٥٠ CNH٢٫٧٢١٦٣ MTL
١٠٠ CNH٥٫٤٤٣٢٥ MTL
٥٠٠ CNH٢٧٫٢١٦٣ MTL
١٬٠٠٠ CNH٥٤٫٤٣٢٥ MTL
٥٬٠٠٠ CNH٢٧٢٫١٦٣ MTL
١٠٬٠٠٠ CNH٥٤٤٫٣٢٥ MTL

مخطط MTL إلى CNH

1 MTL = ٠ CNH

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Chinese Yuan Renminbi Offshore

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٫٩٠٧٤٧٫٩٠٧٦
منخفض
٧٫٧٦٦٥٧٫٧١٤٩
المتوسط
٧٫٨٢٦٧٧٫٨١٢٥
التقلب
٠٫٢٧٪؜٠٫٢٤٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

cnh

CNH - Chinese Yuan Renminbi Offshore

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Chinese Yuan Renminbi Offshore هو سعر الصرف للزوج CNH إلى USD. رمز العملة لـ Chinese Yuan Renminbi Offshore هو CNH. رمز العملة هو ¥.

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