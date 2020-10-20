١ MTL إلى CDF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٧٬١٦٣٫٤٦١٠ الفرنك الكنغولي

1 CDF = ٠٫٠٠٠١٣٩٥٩٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الفرنك الكنغولي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤١ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الفرنك الكنغولي

mtl
MTL
cdf
CDF
١ MTL٧٬١٦٣٫٤٦ CDF
٥ MTL٣٥٬٨١٧٫٣ CDF
١٠ MTL٧١٬٦٣٤٫٦ CDF
٢٥ MTL١٧٩٬٠٨٧ CDF
٥٠ MTL٣٥٨٬١٧٣ CDF
١٠٠ MTL٧١٦٬٣٤٦ CDF
٥٠٠ MTL٣٬٥٨١٬٧٣٠ CDF
١٬٠٠٠ MTL٧٬١٦٣٬٤٦٠ CDF
٥٬٠٠٠ MTL٣٥٬٨١٧٬٣٠٠ CDF
١٠٬٠٠٠ MTL٧١٬٦٣٤٬٦٠٠ CDF

حوِّل الفرنك الكنغولي إلى Maltese Lira

cdf
CDF
mtl
MTL
١ CDF٠٫٠٠٠١٣٩٥٩٧ MTL
٥ CDF٠٫٠٠٠٦٩٧٩٨٧ MTL
١٠ CDF٠٫٠٠١٣٩٥٩٧ MTL
٢٥ CDF٠٫٠٠٣٤٨٩٩٣ MTL
٥٠ CDF٠٫٠٠٦٩٧٩٨٧ MTL
١٠٠ CDF٠٫٠١٣٩٥٩٧ MTL
٥٠٠ CDF٠٫٠٦٩٧٩٨٧ MTL
١٬٠٠٠ CDF٠٫١٣٩٥٩٧ MTL
٥٬٠٠٠ CDF٠٫٦٩٧٩٨٧ MTL
١٠٬٠٠٠ CDF١٫٣٩٥٩٧ MTL

مخطط MTL إلى CDF

1 MTL = ٠ CDF

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الفرنك الكنغولي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٬٠٨١٫٤٣٬٠٨١٫٤
منخفض
٣٬٠١٩٫٠٢٬٩٥٤٫٣
المتوسط
٣٬٠٤٦٫٤٣٬٠١٩٫٧
التقلب
٠٫٥١٪؜٠٫٥١٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

cdf

CDF - الفرنك الكنغولي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الكنغولي هو سعر الصرف للزوج CDF إلى USD. رمز العملة لـ Congolese Francs هو CDF. رمز العملة هو FC.

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