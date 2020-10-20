١ MTL إلى BZD

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٥٫٠٧٧٤٩١٣ الدولار البليزي

1 BZD = ٠٫١٩٦٩٤٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار البليزي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار البليزي

mtl
MTL
bzd
BZD
١ MTL٥٫٠٧٧٤٩ BZD
٥ MTL٢٥٫٣٨٧٥ BZD
١٠ MTL٥٠٫٧٧٤٩ BZD
٢٥ MTL١٢٦٫٩٣٧ BZD
٥٠ MTL٢٥٣٫٨٧٥ BZD
١٠٠ MTL٥٠٧٫٧٤٩ BZD
٥٠٠ MTL٢٬٥٣٨٫٧٥ BZD
١٬٠٠٠ MTL٥٬٠٧٧٫٤٩ BZD
٥٬٠٠٠ MTL٢٥٬٣٨٧٫٥ BZD
١٠٬٠٠٠ MTL٥٠٬٧٧٤٫٩ BZD

حوِّل الدولار البليزي إلى Maltese Lira

bzd
BZD
mtl
MTL
١ BZD٠٫١٩٦٩٤٨ MTL
٥ BZD٠٫٩٨٤٧٣٨ MTL
١٠ BZD١٫٩٦٩٤٨ MTL
٢٥ BZD٤٫٩٢٣٦٩ MTL
٥٠ BZD٩٫٨٤٧٣٨ MTL
١٠٠ BZD١٩٫٦٩٤٨ MTL
٥٠٠ BZD٩٨٫٤٧٣٨ MTL
١٬٠٠٠ BZD١٩٦٫٩٤٨ MTL
٥٬٠٠٠ BZD٩٨٤٫٧٣٨ MTL
١٠٬٠٠٠ BZD١٬٩٦٩٫٤٨ MTL

مخطط MTL إلى BZD

1 MTL = ٠ BZD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار البليزي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫٢٠٢٩٢٫٢٠٨٠
منخفض
٢٫١٥٥٦٢٫١٣٩٦
المتوسط
٢٫١٧٤٢٢٫١٧٥٧
التقلب
٠٫٣٦٪؜٠٫٣٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bzd

BZD - الدولار البليزي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البليزي هو سعر الصرف للزوج BZD إلى USD. رمز العملة لـ Belizean Dollars هو BZD. رمز العملة هو BZ$.

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