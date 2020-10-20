١ MTL إلى BYR

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٨٢٬٣٨٤٫٥٨٣ الروبل البلاروسية

1 BYR = ٠٫٠٠٠٠١٢١٣٨٢ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

BYR استُبدِلَت بـ BYN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٧ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الروبل البلاروسية

mtl
MTL
byr
BYR
١ MTL٨٢٬٣٨٤٫٦ BYR
٥ MTL٤١١٬٩٢٣ BYR
١٠ MTL٨٢٣٬٨٤٦ BYR
٢٥ MTL٢٬٠٥٩٬٦١٠ BYR
٥٠ MTL٤٬١١٩٬٢٣٠ BYR
١٠٠ MTL٨٬٢٣٨٬٤٦٠ BYR
٥٠٠ MTL٤١٬١٩٢٬٣٠٠ BYR
١٬٠٠٠ MTL٨٢٬٣٨٤٬٦٠٠ BYR
٥٬٠٠٠ MTL٤١١٬٩٢٣٬٠٠٠ BYR
١٠٬٠٠٠ MTL٨٢٣٬٨٤٦٬٠٠٠ BYR

حوِّل الروبل البلاروسية إلى Maltese Lira

byr
BYR
mtl
MTL
١ BYR٠٫٠٠٠٠١٢١٣٨٢ MTL
٥ BYR٠٫٠٠٠٠٦٠٦٩١ MTL
١٠ BYR٠٫٠٠٠١٢١٣٨٢ MTL
٢٥ BYR٠٫٠٠٠٣٠٣٤٥٥ MTL
٥٠ BYR٠٫٠٠٠٦٠٦٩١ MTL
١٠٠ BYR٠٫٠٠١٢١٣٨٢ MTL
٥٠٠ BYR٠٫٠٠٦٠٦٩١ MTL
١٬٠٠٠ BYR٠٫٠١٢١٣٨٢ MTL
٥٬٠٠٠ BYR٠٫٠٦٠٦٩١ MTL
١٠٬٠٠٠ BYR٠٫١٢١٣٨٢ MTL

مخطط MTL إلى BYR

1 MTL = ٠ BYR

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٥٦١٥٣٫٥٦٦٦
منخفض
٣٫٤٩٢٤٣٫٤٧٣٠
المتوسط
٣٫٥١٧٣٣٫٥٢١٢
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

byr

BYR - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYR إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYR. رمز العملة هو Br.

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