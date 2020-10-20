١ MTL إلى BYN

١٫٠٠ Maltese Lira =
٨٫٢٣٨٣٧٩٥ الروبل البلاروسية
1 BYN = ٠٫١٢١٣٨٣ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٨٫٢٣٨٣٧٩٥ الروبل البلاروسية
1 BYN = ٠٫١٢١٣٨٣ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
BYN
|١ MTL
|٨٫٢٣٨٣٨ BYN
|٥ MTL
|٤١٫١٩١٩ BYN
|١٠ MTL
|٨٢٫٣٨٣٨ BYN
|٢٥ MTL
|٢٠٥٫٩٥٩ BYN
|٥٠ MTL
|٤١١٫٩١٩ BYN
|١٠٠ MTL
|٨٢٣٫٨٣٨ BYN
|٥٠٠ MTL
|٤٬١١٩٫١٩ BYN
|١٬٠٠٠ MTL
|٨٬٢٣٨٫٣٨ BYN
|٥٬٠٠٠ MTL
|٤١٬١٩١٫٩ BYN
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٨٢٬٣٨٣٫٨ BYN
1 MTL = ٠ BYN
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|٣٫٥٦١٥
|٣٫٥٦٦٦
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|٣٫٤٩٢٤
|٣٫٤٧٣٠
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|٣٫٥١٧٣
|٣٫٥٢١٢
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٠٪
|٠٫٣٠٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYN إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYN. رمز العملة هو Br.More الروبل البلاروسية info
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