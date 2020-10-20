١ MTL إلى BYN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٨٫٢٣٨٣٧٩٥ الروبل البلاروسية

1 BYN = ٠٫١٢١٣٨٣ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الروبل البلاروسية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الروبل البلاروسية

mtl
MTL
byn
BYN
١ MTL٨٫٢٣٨٣٨ BYN
٥ MTL٤١٫١٩١٩ BYN
١٠ MTL٨٢٫٣٨٣٨ BYN
٢٥ MTL٢٠٥٫٩٥٩ BYN
٥٠ MTL٤١١٫٩١٩ BYN
١٠٠ MTL٨٢٣٫٨٣٨ BYN
٥٠٠ MTL٤٬١١٩٫١٩ BYN
١٬٠٠٠ MTL٨٬٢٣٨٫٣٨ BYN
٥٬٠٠٠ MTL٤١٬١٩١٫٩ BYN
١٠٬٠٠٠ MTL٨٢٬٣٨٣٫٨ BYN

حوِّل الروبل البلاروسية إلى Maltese Lira

byn
BYN
mtl
MTL
١ BYN٠٫١٢١٣٨٣ MTL
٥ BYN٠٫٦٠٦٩١٥ MTL
١٠ BYN١٫٢١٣٨٣ MTL
٢٥ BYN٣٫٠٣٤٥٨ MTL
٥٠ BYN٦٫٠٦٩١٥ MTL
١٠٠ BYN١٢٫١٣٨٣ MTL
٥٠٠ BYN٦٠٫٦٩١٥ MTL
١٬٠٠٠ BYN١٢١٫٣٨٣ MTL
٥٬٠٠٠ BYN٦٠٦٫٩١٥ MTL
١٠٬٠٠٠ BYN١٬٢١٣٫٨٣ MTL

مخطط MTL إلى BYN

1 MTL = ٠ BYN

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الروبل البلاروسية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٫٥٦١٥٣٫٥٦٦٦
منخفض
٣٫٤٩٢٤٣٫٤٧٣٠
المتوسط
٣٫٥١٧٣٣٫٥٢١٢
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٣٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

byn

BYN - الروبل البلاروسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبل البلاروسية هو سعر الصرف للزوج BYN إلى USD. رمز العملة لـ Belarusian Rubles هو BYN. رمز العملة هو Br.

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