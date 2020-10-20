١ MTL إلى BWP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٤٫٣٢١١٤٦ البولا البوتسوانية

1 BWP = ٠٫٠٢٩١٣٦٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البولا البوتسوانية التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البولا البوتسوانية

mtl
MTL
bwp
BWP
١ MTL٣٤٫٣٢١١ BWP
٥ MTL١٧١٫٦٠٦ BWP
١٠ MTL٣٤٣٫٢١١ BWP
٢٥ MTL٨٥٨٫٠٢٩ BWP
٥٠ MTL١٬٧١٦٫٠٦ BWP
١٠٠ MTL٣٬٤٣٢٫١١ BWP
٥٠٠ MTL١٧٬١٦٠٫٦ BWP
١٬٠٠٠ MTL٣٤٬٣٢١٫١ BWP
٥٬٠٠٠ MTL١٧١٬٦٠٦ BWP
١٠٬٠٠٠ MTL٣٤٣٬٢١١ BWP

حوِّل البولا البوتسوانية إلى Maltese Lira

bwp
BWP
mtl
MTL
١ BWP٠٫٠٢٩١٣٦٦ MTL
٥ BWP٠٫١٤٥٦٨٣ MTL
١٠ BWP٠٫٢٩١٣٦٦ MTL
٢٥ BWP٠٫٧٢٨٤١٤ MTL
٥٠ BWP١٫٤٥٦٨٣ MTL
١٠٠ BWP٢٫٩١٣٦٦ MTL
٥٠٠ BWP١٤٫٥٦٨٣ MTL
١٬٠٠٠ BWP٢٩٫١٣٦٦ MTL
٥٬٠٠٠ BWP١٤٥٫٦٨٣ MTL
١٠٬٠٠٠ BWP٢٩١٫٣٦٦ MTL

مخطط MTL إلى BWP

1 MTL = ٠ BWP

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البولا البوتسوانية

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٤٫٩٢٥١٤٫٩٢٥
منخفض
١٤٫٣٧٩١٤٫٣٧٩
المتوسط
١٤٫٦٣٤١٤٫٦٩٣
التقلب
٠٫٤٦٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bwp

BWP - البولا البوتسوانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البولا البوتسوانية هو سعر الصرف للزوج BWP إلى USD. رمز العملة لـ Botswana Pule هو BWP. رمز العملة هو P.

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