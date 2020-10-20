١ MTL إلى BTN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢١٠٫٤٦٥٢٨ النغولتروم البوتاني

1 BTN = ٠٫٠٠٤٧٥١٣٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى النغولتروم البوتاني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى النغولتروم البوتاني

mtl
MTL
btn
BTN
١ MTL٢١٠٫٤٦٥ BTN
٥ MTL١٬٠٥٢٫٣٣ BTN
١٠ MTL٢٬١٠٤٫٦٥ BTN
٢٥ MTL٥٬٢٦١٫٦٣ BTN
٥٠ MTL١٠٬٥٢٣٫٣ BTN
١٠٠ MTL٢١٬٠٤٦٫٥ BTN
٥٠٠ MTL١٠٥٬٢٣٣ BTN
١٬٠٠٠ MTL٢١٠٬٤٦٥ BTN
٥٬٠٠٠ MTL١٬٠٥٢٬٣٣٠ BTN
١٠٬٠٠٠ MTL٢٬١٠٤٬٦٥٠ BTN

حوِّل النغولتروم البوتاني إلى Maltese Lira

btn
BTN
mtl
MTL
١ BTN٠٫٠٠٤٧٥١٣٨ MTL
٥ BTN٠٫٠٢٣٧٥٦٩ MTL
١٠ BTN٠٫٠٤٧٥١٣٨ MTL
٢٥ BTN٠٫١١٨٧٨٤ MTL
٥٠ BTN٠٫٢٣٧٥٦٩ MTL
١٠٠ BTN٠٫٤٧٥١٣٨ MTL
٥٠٠ BTN٢٫٣٧٥٦٩ MTL
١٬٠٠٠ BTN٤٫٧٥١٣٨ MTL
٥٬٠٠٠ BTN٢٣٫٧٥٦٩ MTL
١٠٬٠٠٠ BTN٤٧٫٥١٣٨ MTL

مخطط MTL إلى BTN

1 MTL = ٠ BTN

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل النغولتروم البوتاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٩١٫٠٠٤٩١٫٠٠٤
منخفض
٨٩٫٢٦٥٨٨٫٧٢٧
المتوسط
٨٩٫٧٧٧٨٩٫٧٩٩
التقلب
٠٫٢٩٪؜٠٫٢٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

btn

BTN - النغولتروم البوتاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النغولتروم البوتاني هو سعر الصرف للزوج BTN إلى USD. رمز العملة لـ Bhutanese Ngultrums هو BTN. رمز العملة هو Nu..

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