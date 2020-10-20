١ MTL إلى BTC

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٠٫٠٠٠٠٤٦٣٣١٢٢٥١٢٥ Bitcoin

1 BTC = ٢١٬٥٨٣٫٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Maltese Lira إلى Bitcoin التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Bitcoin

mtl
MTL
btc
BTC
١ MTL٠٫٠٠٠٠٤٦٣٣١٢ BTC
٥ MTL٠٫٠٠٠٢٣١٦٥٦ BTC
١٠ MTL٠٫٠٠٠٤٦٣٣١٢ BTC
٢٥ MTL٠٫٠٠١١٥٨٢٨ BTC
٥٠ MTL٠٫٠٠٢٣١٦٥٦ BTC
١٠٠ MTL٠٫٠٠٤٦٣٣١٢ BTC
٥٠٠ MTL٠٫٠٢٣١٦٥٦ BTC
١٬٠٠٠ MTL٠٫٠٤٦٣٣١٢ BTC
٥٬٠٠٠ MTL٠٫٢٣١٦٥٦ BTC
١٠٬٠٠٠ MTL٠٫٤٦٣٣١٢ BTC

حوِّل Bitcoin إلى Maltese Lira

btc
BTC
mtl
MTL
١ BTC٢١٬٥٨٣٫٧ MTL
٥ BTC١٠٧٬٩١٩ MTL
١٠ BTC٢١٥٬٨٣٧ MTL
٢٥ BTC٥٣٩٬٥٩٣ MTL
٥٠ BTC١٬٠٧٩٬١٩٠ MTL
١٠٠ BTC٢٬١٥٨٬٣٧٠ MTL
٥٠٠ BTC١٠٬٧٩١٬٩٠٠ MTL
١٬٠٠٠ BTC٢١٬٥٨٣٬٧٠٠ MTL
٥٬٠٠٠ BTC١٠٧٬٩١٩٬٠٠٠ MTL
١٠٬٠٠٠ BTC٢١٥٬٨٣٧٬٠٠٠ MTL

مخطط MTL إلى BTC

1 MTL = ٠ BTC

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Bitcoin

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠١٨٨١٦٠٫٠٠٠٠١٨٨١٦
منخفض
٠٫٠٠٠٠١٥٢٩٥٠٫٠٠٠٠١٥١٦٣
المتوسط
٠٫٠٠٠٠١٦٥٨١٠٫٠٠٠٠١٦٥٠٢
التقلب
١٫٨٠٪؜٢٫٣٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

btc

BTC - Bitcoin

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin هو سعر الصرف للزوج BTC إلى USD. ليس هناك رمز ISO رسمي للعملات Bitcoins، إلا أن BTC هو المستخدم عادة. رمز العملة هو ₿.

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