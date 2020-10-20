١ MTL إلى BSD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٢٫٥١٩٣٣٠٢ الدولار الباهامي

1 BSD = ٠٫٣٩٦٩٣١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الباهامي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الباهامي

mtl
MTL
bsd
BSD
١ MTL٢٫٥١٩٣٣ BSD
٥ MTL١٢٫٥٩٦٧ BSD
١٠ MTL٢٥٫١٩٣٣ BSD
٢٥ MTL٦٢٫٩٨٣٣ BSD
٥٠ MTL١٢٥٫٩٦٧ BSD
١٠٠ MTL٢٥١٫٩٣٣ BSD
٥٠٠ MTL١٬٢٥٩٫٦٧ BSD
١٬٠٠٠ MTL٢٬٥١٩٫٣٣ BSD
٥٬٠٠٠ MTL١٢٬٥٩٦٫٧ BSD
١٠٬٠٠٠ MTL٢٥٬١٩٣٫٣ BSD

حوِّل الدولار الباهامي إلى Maltese Lira

bsd
BSD
mtl
MTL
١ BSD٠٫٣٩٦٩٣١ MTL
٥ BSD١٫٩٨٤٦٥ MTL
١٠ BSD٣٫٩٦٩٣١ MTL
٢٥ BSD٩٫٩٢٣٢٧ MTL
٥٠ BSD١٩٫٨٤٦٥ MTL
١٠٠ BSD٣٩٫٦٩٣١ MTL
٥٠٠ BSD١٩٨٫٤٦٥ MTL
١٬٠٠٠ BSD٣٩٦٫٩٣١ MTL
٥٬٠٠٠ BSD١٬٩٨٤٫٦٥ MTL
١٠٬٠٠٠ BSD٣٬٩٦٩٫٣١ MTL

مخطط MTL إلى BSD

1 MTL = ٠ BSD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الباهامي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٨٩٢١٫٠٩٠٧
منخفض
١٫٠٦٨٠١٫٠٦٢١
المتوسط
١٫٠٧٥٣١٫٠٧٦٥
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bsd

BSD - الدولار الباهامي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباهامي هو سعر الصرف للزوج BSD إلى USD. رمز العملة لـ Bahamian Dollars هو BSD. رمز العملة هو $.

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