١ MTL إلى BOB

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

١٧٫٣٧٩٠٧١ البوليفيانو البوليفي

1 BOB = ٠٫٠٥٧٥٤٠٥ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى البوليفيانو البوليفي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى البوليفيانو البوليفي

mtl
MTL
bob
BOB
١ MTL١٧٫٣٧٩١ BOB
٥ MTL٨٦٫٨٩٥٤ BOB
١٠ MTL١٧٣٫٧٩١ BOB
٢٥ MTL٤٣٤٫٤٧٧ BOB
٥٠ MTL٨٦٨٫٩٥٤ BOB
١٠٠ MTL١٬٧٣٧٫٩١ BOB
٥٠٠ MTL٨٬٦٨٩٫٥٤ BOB
١٬٠٠٠ MTL١٧٬٣٧٩٫١ BOB
٥٬٠٠٠ MTL٨٦٬٨٩٥٫٤ BOB
١٠٬٠٠٠ MTL١٧٣٬٧٩١ BOB

حوِّل البوليفيانو البوليفي إلى Maltese Lira

bob
BOB
mtl
MTL
١ BOB٠٫٠٥٧٥٤٠٥ MTL
٥ BOB٠٫٢٨٧٧٠٢ MTL
١٠ BOB٠٫٥٧٥٤٠٥ MTL
٢٥ BOB١٫٤٣٨٥١ MTL
٥٠ BOB٢٫٨٧٧٠٢ MTL
١٠٠ BOB٥٫٧٥٤٠٥ MTL
٥٠٠ BOB٢٨٫٧٧٠٢ MTL
١٬٠٠٠ BOB٥٧٫٥٤٠٥ MTL
٥٬٠٠٠ BOB٢٨٧٫٧٠٢ MTL
١٠٬٠٠٠ BOB٥٧٥٫٤٠٥ MTL

مخطط MTL إلى BOB

1 MTL = ٠ BOB

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل البوليفيانو البوليفي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٧٫٥٢١٤٧٫٥٤٠٩
منخفض
٧٫٣٦٨٦٧٫٣٥١١
المتوسط
٧٫٤٢٧٧٧٫٤٤٠٣
التقلب
٠٫٣٢٪؜٠٫٣٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bob

BOB - البوليفيانو البوليفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفيانو البوليفي هو سعر الصرف للزوج BOB إلى USD. رمز العملة لـ Bolivian Bolivianos هو BOB. رمز العملة هو $b.

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