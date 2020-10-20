١ MTL إلى BND

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٣٫٤٠٣٥٧٤٣ الدولار البروني

1 BND = ٠٫٢٩٣٨٠٩ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار البروني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار البروني

mtl
MTL
bnd
BND
١ MTL٣٫٤٠٣٥٧ BND
٥ MTL١٧٫٠١٧٩ BND
١٠ MTL٣٤٫٠٣٥٧ BND
٢٥ MTL٨٥٫٠٨٩٤ BND
٥٠ MTL١٧٠٫١٧٩ BND
١٠٠ MTL٣٤٠٫٣٥٧ BND
٥٠٠ MTL١٬٧٠١٫٧٩ BND
١٬٠٠٠ MTL٣٬٤٠٣٫٥٧ BND
٥٬٠٠٠ MTL١٧٬٠١٧٫٩ BND
١٠٬٠٠٠ MTL٣٤٬٠٣٥٫٧ BND

حوِّل الدولار البروني إلى Maltese Lira

bnd
BND
mtl
MTL
١ BND٠٫٢٩٣٨٠٩ MTL
٥ BND١٫٤٦٩٠٤ MTL
١٠ BND٢٫٩٣٨٠٩ MTL
٢٥ BND٧٫٣٤٥٢٢ MTL
٥٠ BND١٤٫٦٩٠٤ MTL
١٠٠ BND٢٩٫٣٨٠٩ MTL
٥٠٠ BND١٤٦٫٩٠٤ MTL
١٬٠٠٠ BND٢٩٣٫٨٠٩ MTL
٥٬٠٠٠ BND١٬٤٦٩٫٠٤ MTL
١٠٬٠٠٠ BND٢٬٩٣٨٫٠٩ MTL

مخطط MTL إلى BND

1 MTL = ٠ BND

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار البروني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٤٦٥٧١٫٤٦٨٢
منخفض
١٫٤٤٨٦١٫٤٤٨٣
المتوسط
١٫٤٥٥٠١٫٤٥٧٣
التقلب
٠٫١٦٪؜٠٫١٥٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bnd

BND - الدولار البروني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البروني هو سعر الصرف للزوج BND إلى USD. رمز العملة لـ Bruneian Dollars هو BND. رمز العملة هو $.

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