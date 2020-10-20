١ MTL إلى BIF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٧٬٢٤٦٫٤٥٤٠ الفرنك البوروندي

1 BIF = ٠٫٠٠٠١٣٧٩٩٩ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الفرنك البوروندي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الفرنك البوروندي

mtl
MTL
bif
BIF
١ MTL٧٬٢٤٦٫٤٥ BIF
٥ MTL٣٦٬٢٣٢٫٣ BIF
١٠ MTL٧٢٬٤٦٤٫٥ BIF
٢٥ MTL١٨١٬١٦١ BIF
٥٠ MTL٣٦٢٬٣٢٣ BIF
١٠٠ MTL٧٢٤٬٦٤٥ BIF
٥٠٠ MTL٣٬٦٢٣٬٢٣٠ BIF
١٬٠٠٠ MTL٧٬٢٤٦٬٤٥٠ BIF
٥٬٠٠٠ MTL٣٦٬٢٣٢٬٣٠٠ BIF
١٠٬٠٠٠ MTL٧٢٬٤٦٤٬٥٠٠ BIF

حوِّل الفرنك البوروندي إلى Maltese Lira

bif
BIF
mtl
MTL
١ BIF٠٫٠٠٠١٣٧٩٩٩ MTL
٥ BIF٠٫٠٠٠٦٨٩٩٩٣ MTL
١٠ BIF٠٫٠٠١٣٧٩٩٩ MTL
٢٥ BIF٠٫٠٠٣٤٤٩٩٦ MTL
٥٠ BIF٠٫٠٠٦٨٩٩٩٣ MTL
١٠٠ BIF٠٫٠١٣٧٩٩٩ MTL
٥٠٠ BIF٠٫٠٦٨٩٩٩٣ MTL
١٬٠٠٠ BIF٠٫١٣٧٩٩٩ MTL
٥٬٠٠٠ BIF٠٫٦٨٩٩٩٣ MTL
١٠٬٠٠٠ BIF١٫٣٧٩٩٩ MTL

مخطط MTL إلى BIF

1 MTL = ٠ BIF

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الفرنك البوروندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٣٬١٣٠٫١٣٬١٣٢٫١
منخفض
٣٬٠٧٣٫٨٣٬٠٤٠٫٠
المتوسط
٣٬٠٩٢٫٤٣٬٠٩١٫١
التقلب
٠٫٢٥٪؜٠٫٢٨٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bif

BIF - الفرنك البوروندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك البوروندي هو سعر الصرف للزوج BIF إلى USD. رمز العملة لـ Burundian Francs هو BIF. رمز العملة هو FBu.

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