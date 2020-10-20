١ MTL إلى BHD

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٠٫٩٤٧٢٦٨١٦ الدينار البحريني

1 BHD = ١٫٠٥٥٦٧ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدينار البحريني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٦ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدينار البحريني

mtl
MTL
bhd
BHD
١ MTL٠٫٩٤٧٢٦٨ BHD
٥ MTL٤٫٧٣٦٣٤ BHD
١٠ MTL٩٫٤٧٢٦٨ BHD
٢٥ MTL٢٣٫٦٨١٧ BHD
٥٠ MTL٤٧٫٣٦٣٤ BHD
١٠٠ MTL٩٤٫٧٢٦٨ BHD
٥٠٠ MTL٤٧٣٫٦٣٤ BHD
١٬٠٠٠ MTL٩٤٧٫٢٦٨ BHD
٥٬٠٠٠ MTL٤٬٧٣٦٫٣٤ BHD
١٠٬٠٠٠ MTL٩٬٤٧٢٫٦٨ BHD

حوِّل الدينار البحريني إلى Maltese Lira

bhd
BHD
mtl
MTL
١ BHD١٫٠٥٥٦٧ MTL
٥ BHD٥٫٢٧٨٣٤ MTL
١٠ BHD١٠٫٥٥٦٧ MTL
٢٥ BHD٢٦٫٣٩١٧ MTL
٥٠ BHD٥٢٫٧٨٣٤ MTL
١٠٠ BHD١٠٥٫٥٦٧ MTL
٥٠٠ BHD٥٢٧٫٨٣٤ MTL
١٬٠٠٠ BHD١٬٠٥٥٫٦٧ MTL
٥٬٠٠٠ BHD٥٬٢٧٨٫٣٤ MTL
١٠٬٠٠٠ BHD١٠٬٥٥٦٫٧ MTL

مخطط MTL إلى BHD

1 MTL = ٠ BHD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدينار البحريني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٤٠٩٥٢٠٫٤١٠١٠
منخفض
٠٫٤٠١٥٧٠٫٣٩٩٣٤
المتوسط
٠٫٤٠٤٣٠٠٫٤٠٤٧٨
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bhd

BHD - الدينار البحريني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار البحريني هو سعر الصرف للزوج BHD إلى USD. رمز العملة لـ Bahraini Dinars هو BHD. رمز العملة هو .د.ب.

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