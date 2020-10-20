١ MTL إلى BEF

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٩٣٫٩٦٦٦٩٠ Belgian Franc

1 BEF = ٠٫٠١٠٦٤٢١ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

BEF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى Belgian Franc التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Belgian Franc

mtl
MTL
bef
BEF
١ MTL٩٣٫٩٦٦٧ BEF
٥ MTL٤٦٩٫٨٣٣ BEF
١٠ MTL٩٣٩٫٦٦٧ BEF
٢٥ MTL٢٬٣٤٩٫١٧ BEF
٥٠ MTL٤٬٦٩٨٫٣٣ BEF
١٠٠ MTL٩٬٣٩٦٫٦٧ BEF
٥٠٠ MTL٤٦٬٩٨٣٫٣ BEF
١٬٠٠٠ MTL٩٣٬٩٦٦٫٧ BEF
٥٬٠٠٠ MTL٤٦٩٬٨٣٣ BEF
١٠٬٠٠٠ MTL٩٣٩٬٦٦٧ BEF

حوِّل Belgian Franc إلى Maltese Lira

bef
BEF
mtl
MTL
١ BEF٠٫٠١٠٦٤٢١ MTL
٥ BEF٠٫٠٥٣٢١٠٣ MTL
١٠ BEF٠٫١٠٦٤٢١ MTL
٢٥ BEF٠٫٢٦٦٠٥٢ MTL
٥٠ BEF٠٫٥٣٢١٠٣ MTL
١٠٠ BEF١٫٠٦٤٢١ MTL
٥٠٠ BEF٥٫٣٢١٠٣ MTL
١٬٠٠٠ BEF١٠٫٦٤٢١ MTL
٥٬٠٠٠ BEF٥٣٫٢١٠٣ MTL
١٠٬٠٠٠ BEF١٠٦٫٤٢١ MTL

مخطط MTL إلى BEF

1 MTL = ٠ BEF

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Belgian Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
منخفض
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
المتوسط
١٫٠٠٠٠١٫٠٠٠٠
التقلب
٠٫٠٠٪؜٠٫٠٠٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bef

BEF - Belgian Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.

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