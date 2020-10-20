١ MTL إلى BCH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

‏٠٫٠٠٨١٨٣٥٥٩٠٨٠١٦٣ Bitcoin Cash

1 BCH = ١٢٢٫١٩٦ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Maltese Lira إلى Bitcoin Cash التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى Bitcoin Cash

mtl
MTL
bch
BCH
١ MTL٠٫٠٠٨١٨٣٥٦ BCH
٥ MTL٠٫٠٤٠٩١٧٨ BCH
١٠ MTL٠٫٠٨١٨٣٥٦ BCH
٢٥ MTL٠٫٢٠٤٥٨٩ BCH
٥٠ MTL٠٫٤٠٩١٧٨ BCH
١٠٠ MTL٠٫٨١٨٣٥٦ BCH
٥٠٠ MTL٤٫٠٩١٧٨ BCH
١٬٠٠٠ MTL٨٫١٨٣٥٦ BCH
٥٬٠٠٠ MTL٤٠٫٩١٧٨ BCH
١٠٬٠٠٠ MTL٨١٫٨٣٥٦ BCH

حوِّل Bitcoin Cash إلى Maltese Lira

bch
BCH
mtl
MTL
١ BCH١٢٢٫١٩٦ MTL
٥ BCH٦١٠٫٩٨١ MTL
١٠ BCH١٬٢٢١٫٩٦ MTL
٢٥ BCH٣٬٠٥٤٫٩١ MTL
٥٠ BCH٦٬١٠٩٫٨١ MTL
١٠٠ BCH١٢٬٢١٩٫٦ MTL
٥٠٠ BCH٦١٬٠٩٨٫١ MTL
١٬٠٠٠ BCH١٢٢٬١٩٦ MTL
٥٬٠٠٠ BCH٦١٠٬٩٨١ MTL
١٠٬٠٠٠ BCH١٬٢٢١٬٩٦٠ MTL

مخطط MTL إلى BCH

1 MTL = ٠ BCH

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل Bitcoin Cash

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٣٢٥٦٢٠٫٠٠٣٢٥٦٢
منخفض
٠٫٠٠٢١٩٦٠٠٫٠٠١٥٥٦٢
المتوسط
٠٫٠٠٢٦١٧٧٠٫٠٠٢٣٤٤٩
التقلب
٣٫٦١٪؜٣٫٩٢٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bch

BCH - Bitcoin Cash

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin Cash هو سعر الصرف للزوج BCH إلى USD. رمز العملة لـ Bitcoin Cash هو BCH.

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