١ MTL إلى BBD

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٥٫٠٣٨٦٠١٣ الدولار الباربادوسي أو الباجاني

1 BBD = ٠٫١٩٨٤٦٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٥ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الدولار الباربادوسي أو الباجاني

mtl
MTL
bbd
BBD
١ MTL٥٫٠٣٨٦ BBD
٥ MTL٢٥٫١٩٣ BBD
١٠ MTL٥٠٫٣٨٦ BBD
٢٥ MTL١٢٥٫٩٦٥ BBD
٥٠ MTL٢٥١٫٩٣ BBD
١٠٠ MTL٥٠٣٫٨٦ BBD
٥٠٠ MTL٢٬٥١٩٫٣ BBD
١٬٠٠٠ MTL٥٬٠٣٨٫٦ BBD
٥٬٠٠٠ MTL٢٥٬١٩٣ BBD
١٠٬٠٠٠ MTL٥٠٬٣٨٦ BBD

حوِّل الدولار الباربادوسي أو الباجاني إلى Maltese Lira

bbd
BBD
mtl
MTL
١ BBD٠٫١٩٨٤٦٨ MTL
٥ BBD٠٫٩٩٢٣٣٩ MTL
١٠ BBD١٫٩٨٤٦٨ MTL
٢٥ BBD٤٫٩٦١٦٩ MTL
٥٠ BBD٩٫٩٢٣٣٩ MTL
١٠٠ BBD١٩٫٨٤٦٨ MTL
٥٠٠ BBD٩٩٫٢٣٣٩ MTL
١٬٠٠٠ BBD١٩٨٫٤٦٨ MTL
٥٬٠٠٠ BBD٩٩٢٫٣٣٩ MTL
١٠٬٠٠٠ BBD١٬٩٨٤٫٦٨ MTL

مخطط MTL إلى BBD

1 MTL = ٠ BBD

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الدولار الباربادوسي أو الباجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٢٫١٧٨٣٢٫١٨١٤
منخفض
٢٫١٣٦٠٢٫١٢٤٢
المتوسط
٢٫١٥٠٥٢٫١٥٣١
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

bbd

BBD - الدولار الباربادوسي أو الباجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباربادوسي أو الباجاني هو سعر الصرف للزوج BBD إلى USD. رمز العملة لـ Barbadian or Bajan Dollars هو BBD. رمز العملة هو $.

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