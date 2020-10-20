١ MTL إلى AZN

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٫٢٨٤٨٨٨٠ المانات الأذربيجاني

1 AZN = ٠٫٢٣٣٣٧٨ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى المانات الأذربيجاني التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٤٠ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى المانات الأذربيجاني

mtl
MTL
azn
AZN
١ MTL٤٫٢٨٤٨٩ AZN
٥ MTL٢١٫٤٢٤٤ AZN
١٠ MTL٤٢٫٨٤٨٩ AZN
٢٥ MTL١٠٧٫١٢٢ AZN
٥٠ MTL٢١٤٫٢٤٤ AZN
١٠٠ MTL٤٢٨٫٤٨٩ AZN
٥٠٠ MTL٢٬١٤٢٫٤٤ AZN
١٬٠٠٠ MTL٤٬٢٨٤٫٨٩ AZN
٥٬٠٠٠ MTL٢١٬٤٢٤٫٤ AZN
١٠٬٠٠٠ MTL٤٢٬٨٤٨٫٩ AZN

حوِّل المانات الأذربيجاني إلى Maltese Lira

azn
AZN
mtl
MTL
١ AZN٠٫٢٣٣٣٧٨ MTL
٥ AZN١٫١٦٦٨٩ MTL
١٠ AZN٢٫٣٣٣٧٨ MTL
٢٥ AZN٥٫٨٣٤٤٦ MTL
٥٠ AZN١١٫٦٦٨٩ MTL
١٠٠ AZN٢٣٫٣٣٧٨ MTL
٥٠٠ AZN١١٦٫٦٨٩ MTL
١٬٠٠٠ AZN٢٣٣٫٣٧٨ MTL
٥٬٠٠٠ AZN١٬١٦٦٫٨٩ MTL
١٠٬٠٠٠ AZN٢٬٣٣٣٫٧٨ MTL

مخطط MTL إلى AZN

1 MTL = ٠ AZN

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل المانات الأذربيجاني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٨٥٢٠١٫٨٥٤٧
منخفض
١٫٨١٥٠١٫٨٠٦٥
المتوسط
١٫٨٢٨٣١٫٨٣٠٧
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

azn

AZN - المانات الأذربيجاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المانات الأذربيجاني هو سعر الصرف للزوج AZN إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijan Manats هو AZN. رمز العملة هو ₼.

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