١ MTL إلى AZM

١٫٠٠ Maltese Lira =
٢١٬٤٢٤٫٧٤٦ Azerbaijani Manat
1 AZM = ٠٫٠٠٠٠٤٦٦٧٥٠ MTL
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٢١٬٤٢٤٫٧٤٦ Azerbaijani Manat
1 AZM = ٠٫٠٠٠٠٤٦٦٧٥٠ MTL
MTL
AZM
|١ MTL
|٢١٬٤٢٤٫٧ AZM
|٥ MTL
|١٠٧٬١٢٤ AZM
|١٠ MTL
|٢١٤٬٢٤٧ AZM
|٢٥ MTL
|٥٣٥٬٦١٩ AZM
|٥٠ MTL
|١٬٠٧١٬٢٤٠ AZM
|١٠٠ MTL
|٢٬١٤٢٬٤٧٠ AZM
|٥٠٠ MTL
|١٠٬٧١٢٬٤٠٠ AZM
|١٬٠٠٠ MTL
|٢١٬٤٢٤٬٧٠٠ AZM
|٥٬٠٠٠ MTL
|١٠٧٬١٢٤٬٠٠٠ AZM
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٢١٤٬٢٤٧٬٠٠٠ AZM
1 MTL = ٠ AZM
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٫٨٥٢٠
|١٫٨٥٤٧
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٫٨١٥٠
|١٫٨٠٦٥
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٫٨٢٨٣
|١٫٨٣٠٧
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣١٪
|٠٫٢٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.
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