١ MTL إلى AWG

محوّل العملات مِن XE

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‏١٫٠٠ Maltese Lira =

٤٫٥١١٩٣٧٧ الجيلدر الأروبي أو الهولندي

1 AWG = ٠٫٢٢١٦٣٤ MTL

MTL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Maltese Lira إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي التحويل آخر تحديث: ٥ يوليو ٢٠٢٤، ٠٤:٣٩ UTC

حوِّل Maltese Lira إلى الجيلدر الأروبي أو الهولندي

mtl
MTL
awg
AWG
١ MTL٤٫٥١١٩٤ AWG
٥ MTL٢٢٫٥٥٩٧ AWG
١٠ MTL٤٥٫١١٩٤ AWG
٢٥ MTL١١٢٫٧٩٨ AWG
٥٠ MTL٢٢٥٫٥٩٧ AWG
١٠٠ MTL٤٥١٫١٩٤ AWG
٥٠٠ MTL٢٬٢٥٥٫٩٧ AWG
١٬٠٠٠ MTL٤٬٥١١٫٩٤ AWG
٥٬٠٠٠ MTL٢٢٬٥٥٩٫٧ AWG
١٠٬٠٠٠ MTL٤٥٬١١٩٫٤ AWG

حوِّل الجيلدر الأروبي أو الهولندي إلى Maltese Lira

awg
AWG
mtl
MTL
١ AWG٠٫٢٢١٦٣٤ MTL
٥ AWG١٫١٠٨١٧ MTL
١٠ AWG٢٫٢١٦٣٤ MTL
٢٥ AWG٥٫٥٤٠٨٦ MTL
٥٠ AWG١١٫٠٨١٧ MTL
١٠٠ AWG٢٢٫١٦٣٤ MTL
٥٠٠ AWG١١٠٫٨١٧ MTL
١٬٠٠٠ AWG٢٢١٫٦٣٤ MTL
٥٬٠٠٠ AWG١٬١٠٨٫١٧ MTL
١٠٬٠٠٠ AWG٢٬٢١٦٫٣٤ MTL

مخطط MTL إلى AWG

1 MTL = ٠ AWG

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إحصاءات 1 Maltese Lira مقابل الجيلدر الأروبي أو الهولندي

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٩٤٩٦١٫٩٥٢٤
منخفض
١٫٩١١٨١٫٩٠١١
المتوسط
١٫٩٢٤٧١٫٩٢٧٠
التقلب
٠٫٣٠٪؜٠٫٢٩٪؜

معلومات العملات

mtl

MTL - Maltese Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.

awg

AWG - الجيلدر الأروبي أو الهولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.

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