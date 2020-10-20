١ MTL إلى AWG

١٫٠٠ Maltese Lira =
٤٫٥١١٩٣٧٧ الجيلدر الأروبي أو الهولندي
1 AWG = ٠٫٢٢١٦٣٤ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
محوّل العملات مِن XE
١٫٠٠ Maltese Lira =
٤٫٥١١٩٣٧٧ الجيلدر الأروبي أو الهولندي
1 AWG = ٠٫٢٢١٦٣٤ MTL
MTL استُبدِلَت بـ EUR
MTL
AWG
|١ MTL
|٤٫٥١١٩٤ AWG
|٥ MTL
|٢٢٫٥٥٩٧ AWG
|١٠ MTL
|٤٥٫١١٩٤ AWG
|٢٥ MTL
|١١٢٫٧٩٨ AWG
|٥٠ MTL
|٢٢٥٫٥٩٧ AWG
|١٠٠ MTL
|٤٥١٫١٩٤ AWG
|٥٠٠ MTL
|٢٬٢٥٥٫٩٧ AWG
|١٬٠٠٠ MTL
|٤٬٥١١٫٩٤ AWG
|٥٬٠٠٠ MTL
|٢٢٬٥٥٩٫٧ AWG
|١٠٬٠٠٠ MTL
|٤٥٬١١٩٫٤ AWG
1 MTL = ٠ AWG
|آخر 30 يومًا
|آخر 90 يومًا
أعلى قيمة
هذه هي أعلى النقاط التي وصلت إليها أسعار الصرف في فترتي آخر 30 و 90 يومًا.
|١٫٩٤٩٦
|١٫٩٥٢٤
منخفض
هذه هي أقل نقاط وصلت إليها أسعار الصرف في آخر 30 يومًا و 90 يومًا.
|١٫٩١١٨
|١٫٩٠١١
المتوسط
هذه هي متوسط أسعار الصرف لهاتين العملتين لآخر 30 و90 يومًا.
|١٫٩٢٤٧
|١٫٩٢٧٠
التقلب
تُظهر هذه النسب المئوية مدى تقلّب أسعار الصرف على مدار فترتي 30 يومًا و 90 يومًا الأخيرة. قراءة المزيد
|٠٫٣٠٪
|٠٫٢٩٪
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجيلدر الأروبي أو الهولندي هو سعر الصرف للزوج AWG إلى USD. رمز العملة لـ Aruban or Dutch Guilders (also called Florins) هو AWG. رمز العملة هو ƒ.More الجيلدر الأروبي أو الهولندي info
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